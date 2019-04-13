脫口秀喜劇演員在台上猝死 觀眾以為是笑話繼續笑...

2019-04-13 09:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國60歲脫口秀喜劇演員科尼托（Ian Cognito），11日在牛津郡比斯特（Bicester）的孤狼喜劇俱樂部（Lone Wolf Comedy Club）演出時，突然在台上猝死，但不明就裡的觀眾以為這也是一個笑話，因此在科尼托死後還繼續歡笑。

據《BBC》報導，孤狼俱樂部老闆兼脫口秀主持人柏德（Andrew Bird）表示，科尼托當晚身體不適卻堅持要上台，開始演出後沒什麼異狀，他的聲音依然很大，柏德心想這場脫口秀真的是一場很棒的表演。

科尼托在台上還拿自己的健康打趣，要觀眾想像一下他現在就死在大家面前會怎樣，說著說著科尼托呼吸變得沉重起來，然後沉默了約5分鐘左右。

柏德上台檢查時仍然以為科尼托在開玩笑，「即使我走上舞台並觸摸他的手臂，我也在期待他把我噓走。」最後柏德終於發現狀況不對，2名下班來聽脫口秀的護士和1名警察開始為科尼托CPR，但急救人員到場後確認他已回天乏術，科尼托被宣告當場死亡。

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