熬夜滑手機真要命！27歲全職主婦猝死後還盯著網拍...

2019-03-20 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江一名27歲，育有2個孩子的年輕媽媽，竟在半夜滑手機時猝死，被發現時雙眼仍緊盯購物網站，法醫檢定過後認為，該名年輕媽媽是熬夜滑手機過於疲累，才突發心臟疾病而猝死。

綜合外媒報導，該名27歲的少婦為全職主婦，育有2名女兒，日前在凌晨1、2點滑手機，逛逛購物網站、刷刷微博，豈料竟因這個動作導致猝死意外，婆婆發現媳婦時，媳婦已死亡，身體沒有溫度但眼睛仍盯著手機，而手機螢幕停留在購物網站上。

《新浪網》報導，由於少婦白天全心照顧2名女兒，女兒們夜晚入睡後才能有自己的時間，因此習慣在睡前滑手機，豈料這個習慣也要了她的命。

法醫表示，熬夜、長時間沒有充足睡眠的情況下，人的身體會處於相當疲憊的情形，一旦心臟方面出現問題，很容易在極短的時間內猝死。

報導更指出，有8成以上的中國人每日睡眠時間都不足8小時，7成年輕人更有熬夜習慣，去年的平均睡眠時間更僅有6.5小時，已成警訊。

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