未穿防護衣視察福島核電廠 安倍晉三：努力消除負面印象

2019-04-15 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕為迎接2020年東京奧運，日本首相安倍晉三14日前往位於福島縣的東京電力福島第一核電站，視察核電廠反應爐的報廢狀態。在核電廠周邊視察時，安倍晉三並未穿戴防護服與口罩，與5年前全套防護的樣子截然不同。安倍晉三強調，將努力消除對福島食品的負面印象。

根據日本《共同社》報導，安倍晉三視察反應爐的報廢狀況後表示：「正在切實推進，但還有許多課題。今後中央政府也將主導反應堆報廢、污水對策，採取措施。」安倍晉三表示，希望和福島的居民一起向世界展示福島重建的情形。此行，安倍晉三也與第一核電站附近重建區的居民交談，除了表達對地方的全力支持以外，也強調會努力消除對福島食品的負面印象。

日本福島第一核電廠2011年因311大地震發生核災，迫使附近居民撤離家園，事故近8週年後，核電廠所在地大熊町部分地區4月解除了部分地區的避難指示。與5年前全套防護的樣子截然不同，此次視察安倍晉三也身著西裝為福島加油打氣。

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