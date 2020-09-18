川普籲恢復愛國課程 怒批美國教育灌輸「左翼思想」

美國總統川普17日呼籲，學校應推動「愛國主義」課程。（歐新社）

2020/09/18 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普17日表示，學校應恢復「愛國主義」課程，他指出，反種族主義培訓旨在破壞民族團結，並怒批美國教育讓兒童遭受數十年「左翼思想」的灌輸。

綜合外媒報導，川普17日出席華府舉行的「美國史白宮會議」，活動中也發表演說。川普表示，實現國家團結的唯一途徑，是透過大眾對於身為美國人的認同感。川普強調，這也將是美國迫切需要恢復愛國教育的原因。川普表示，將為各個種族、膚色、宗教信仰的公民重新奪回美國的歷史和國家。川普更指控，左派人士造成暴動和混亂，是美國教育數十年來灌輸左翼思想的結果。

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白宮在今年月初透露，川普將停止聯邦政府的「種族敏感訓練」（racial sensitivity trainings）計畫，並稱這項計畫「製造分裂」且「不符合美國價值」。川普再次強調，自己近期正以強烈的態度禁止聯邦官員這類訓練，並批評相關訓練是「意識形態毒害」，會使美國公民間的連結消失，最後將毀掉美國。

距離美國選舉剩6週，川普近期在競選活動全力鞏固保守派票倉，對抗川普認為試圖改變美國生活方式的極左派。川普公開批評運動員和聯盟在比賽期間表態對反種族歧視示威的支持。並指出，大眾受夠政治議題，許多人只是想看體育賽事，卻看見運動員在示威，因此可以看見收視率下降。出席威斯康辛州活動時，則呼籲立法禁止燒美國國旗。

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