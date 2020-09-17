用選票把混蛋趕出去！美知名服飾品牌在褲頭藏彩蛋

眼尖網友發現，知名戶外服裝品牌巴塔哥尼亞新推出的短褲褲頭標前藏彩蛋，上頭繡著「投票把混蛋趕出去」的字樣。（圖截取自推特）

2020/09/17 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選在即，知名戶外服裝品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）最近新推出的一款有機再生棉短褲，被眼尖網友發現在其褲頭內側的標籤上繡著「投票把混蛋趕出去」（Vote the assholes out）的字樣，馬上在網路上引起討論。事後巴塔哥尼亞官方證實確有此事，用意是呼籲選民別把票投給那些不在意氣候變遷的候選人。

綜合外媒報導，有網友日前買了一條巴塔哥尼亞的短褲後，發現褲頭內側標籤竟暗藏「彩蛋」，上頭繡有「投票把混帳趕出去」的字樣，分享到推特後隨即引起討論。在總統大選即將到來的此刻，巴塔哥尼亞推出這款暗藏玄機的商品成功引發關注。

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事後巴塔哥尼亞公司發言人肯納（Corley Kenna）證實，引起討論的短褲確實是公司今年推出的新款再生有機棉商品，現在有在販售，但只有這款藏有標語，且已經賣到缺貨。肯納表示，公司用意在於對那些不在乎氣候變遷嚴重性的政客表達抗議，但他強調標語提到的「混帳」不涉及任何政黨，單純針對那些不相信或對氣候環境蠻不關心的政治人物。

除了在衣服標籤上藏彩蛋鼓勵民眾投票，巴塔哥尼亞也在官網上舉行相關活動，表示這次大選對未來美國在氣候環境等議題上的政策有重要影響，為讓職員順利去投票，巴塔哥尼亞將在今年11月3號投票日當天暫停營業。

巴塔哥尼亞創辦人喬依納德（Yvon Chouinard）向來十分關注氣候議題，成立公司至今也始終秉持對環境友善的理念經營。據悉，巴塔哥尼亞於2018年參與設立「Time to Vote」組織，主張資方應該要讓員工有空去投票，而目前已有多達700間公司加入響應。

雖然巴塔哥尼亞官方未明說標語指涉何人，但現任總統川普於去年11月4日發出通知要退出《巴黎氣候協定》，而根據聯合國規則，任何簽署協定的國家提退出申請後，有一年等待期才使退出完全生效，也就是說總統大選的隔天美國即正式退出協定。假使今年民主黨候選人拜登勝出，美國可能會在短暫缺席後重新加入協定，但川普若連任，美國恐將就此長期退出該國際協定。

除了在自家服飾藏彩蛋，巴塔哥尼亞也在官網上舉辦美國總統大選的相關活動，鼓勵民眾去投票。（圖截取自巴塔哥尼亞官網）

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