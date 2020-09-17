拜登稱選前的疫苗不可信 川普怒批散佈「反疫苗理論」

美國總統大選將至，兩黨候選人拜登（左）和川普（右）多次因疫苗議題隔空舌戰。（路透）

2020/09/17 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國11月將迎來總統大選，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍持續延燒，總統川普（Donald Trump）多次表示，疫苗最快在10月問世，引發對手拜登（Joe Biden）批評，認為川普不可信，強推的疫苗恐有安全疑慮，川普則指責拜登散佈「反疫苗理論」。

綜合外媒報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）日前表示，口罩是防疫的主要武器，估計要到2021年第二季度末，或第三季度才能真正提供真正安全有效的疫苗。川普16日則表示，應該是雷德菲爾德搞錯，向大眾傳遞錯誤的訊息，並強調，疫苗很快將問世，預計最快在10月中旬發放，今年底前發放至少1億劑疫苗。

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川普和衛生專家不同調，也引發民主黨抨擊，拜登表示，自己相信疫苗、相信專家，唯獨不信川普，並補充，美國人在這個時刻也無法信任川普。拜登指出，川普拒絕採取關鍵的措施應對武漢肺炎，未針對社交距離、篩檢等制定國家防疫指南，怒批川普「完全喪失擔任總統的資格」。

拜登提到，自己支持疫苗協助恢復美國人生活，但過程應以科學和安全為考量，而非政治操縱。拜登強調，在11月大選前趕出來的疫苗令人擔憂。川普則指責，民主黨競選團隊試圖引起美國人對疫苗功效的質疑，拜登應停止宣傳「反疫苗理論」。

根據《路透》7月的民調，有超過60%的美國人隊接種武漢肺炎疫苗感興趣。調查顯示，川普多次傳播關於疫情的假消息，恐影響民眾對於疫苗的信任程度。只有15%的受訪者認為，在川普保證疫苗安全的情況下，願意接種。約是兩倍以上的受訪者則認為，川普對疫苗的背書反而會降低接種疫苗的意願。

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