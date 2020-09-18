斷糧在即？ 農民爆中共一夜強砍果樹、毀菜園 逼種水稻補糧食破口

中國多地政府發出「退果還耕」、「退林還耕」的公告，要求農民改種糧食作物。（圖截取自微博）

2020/09/18 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年天災頻傳，先後受疫情、水災、蟲災輪番攻擊，又因美中貿易戰，糧食進口量大減，外界推測可能有「糧食危機」。儘管官方一再否認，但網路上已傳出官方發布「退果還糧」、「退林還耕」公告，要求農民不得再種植多年生經濟作物，現有的農水產都要移除，改種水稻等糧食作物，還有農民哭訴，自己即將收成的果樹被官方派人一夜剷除，也看過有農民不從，被人用棍棒威脅。

根據《寒冬》雜誌報導，中國國家主席習近平在水患、美國對立嚴重的情況下，罕見對「惜食」做出重要指示，令人們對中國可能會發生糧食危機的擔憂日益加重，現在也有越來越多農民證實，中國政府正在採用嚴厲手段逼他們種植糧食作物，包括山東省新泰市石萊鎮政府要求，各村農民在今後5年內不能種樹，只能種糧食。隨後，石萊鎮政府派人強行將左家溝村新栽種的楊樹一夜之間全部剪斷。

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農民們敢怒不敢言，因中國農田歸國家所有，農民只有承包權和經營權。因此，若不聽從政府指示，官方有權收回承包權和經營權，使農民無法維生，也藉此脅迫農民種植糧食作物。

其中，最慘的就是果農、菜農。農民表示，官方迫於壓力，根本不管是否收成，一夜將全村的果樹、蔬菜剷毀，改種稻穀，損失慘重，甚至官方還會派地痞流氓拿棍棒威脅農民自行剷除。

另有老農民感嘆，自己因年事已高，體力、健康無法負荷，才改種果樹，但現在政府一紙公告下令，這群已經無力務農的老年人也必須重新下田種水稻，否則土地將被收走，讓農民悲嘆「政府從來不說實話，反正在中國遭殃的總是老百姓」。

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