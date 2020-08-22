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    中國曝1.3億噸糧食缺口！ 社科院消毒：不等於「口糧」缺口

    中國社科院農村發展研究所副所長杜志雄表示，中國糧食缺口是大豆造成的，與小麥、稻米等「口糧」無關。（歐新社）

    中國社科院農村發展研究所副所長杜志雄表示，中國糧食缺口是大豆造成的，與小麥、稻米等「口糧」無關。（歐新社）

    2020-08-22 15:44:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國社會科學院農村發展研究所日前發布報告，指中國2025年可能出現約1.3億噸的糧食缺口，引發關注。該所學者21日接受中國媒體訪問時澄清，稱「糧食是中國特有概念」、「糧食缺口不等於口糧缺口」，要看「缺的是哪種糧食」。

    根據《中新社》報導，中國社科院農村發展研究所副所長杜志雄21日受訪時表示，「糧食是中國特有概念」，不僅包含小麥、稻米等主要糧食，還包含薯類、豆類等。而小麥和稻米統稱「口糧」，但中國糧食缺口的主因是大豆，因此報告裡提到的「糧食缺口」並不等於「口糧缺口」。

    杜志雄指出，中國每年大豆需求量約是1.1億噸，但有9成的大豆需要仰賴進口，中國糧食缺口的主要原因是國內大豆產能有限。但他強調，進口大豆主要用於榨油及提供飼料，「大豆缺口對口糧消費的影響非常有限，對於口糧安全的衝擊基本上可以忽略」。

    中國社科院的報告裡除了指出1.3億噸糧食缺口，也提到中國3大主糧小麥、稻米、玉米將出現約2500萬噸缺口。不過杜志雄解釋，報告預估3大主糧2025年消費量約6.51億噸，就算少了這2500萬噸，自給率還是高於95%，「糧食安全底線無憂」。

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