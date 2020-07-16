隱瞞糧食危機？中國政府逼迫農民復耕荒田

中國各地政府陸續規定農民復耕荒田，種植糧食作物，違者將面臨沒收田地的懲罰，被視為要應對糧食危機。圖為中國上海一處稻田。（彭博）

2020-07-16 19:23:38

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響全球，中國各地民眾憂心疫情及近日的嚴重暴雨會造成糧食短缺，中國政府一邊「闢謠」，一邊卻硬性要求農民復耕荒田，種植糧食作物，否則將面臨沒收田地的懲罰。

關注中國人權的《寒冬》雜誌報導，中國政府稱，中國糧食庫存可以滿足國內1年以上的消費需求。然而，有廣州市某村村民指出，政府要求村民在13天內，將所有長滿野草的荒田復耕，否則將強制收回農田承包權，做法疑似是為了應對糧食短缺，質疑政府做法和說法不一；另有村民表示，國家要求復耕荒田，不得挖魚塘養殖，只能用來種植，如不種就得放棄農田承包權。

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浙江省杭州市某村幹部也透露，由於面臨糧食短缺，當地政府收回連2年拋荒耕地的承包權，原先用作魚塘、竹林等他用的耕地都必須改種主食類作物，若農田不符合種植糧食作物條件，就要先經過地方政府審核通過，才能種植其他作物。

報導指出，荒田復耕是政府重點工作，但中國媒體報導只稱其為振興農村、助農民脫貧，絕口不提「糧食危機」，不少農民生活被打亂，認為這套強硬政策是為了應對糧食危機。

來自的重慶陳姓男子受訪時表示，目前各種危機同時在中國爆發，雖然中國政府想停止進口美國糧食，但國家糧食儲備又出現缺口。陳男認為，政府擔心糧食會衍伸出安全問題，因為中國百姓只要還有吃的，任何逆境都會忍受，但一旦斷糧，所有維穩手段恐都會失效。

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