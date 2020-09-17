為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    委內瑞拉馬杜羅政府侵害人權 聯合國：已構成危害人類罪

    聯合國報告指出，委內瑞拉總統馬杜羅（見圖）領導的政府侵犯人權，已涉及危害人類罪。（法新社資料照）

    聯合國報告指出，委內瑞拉總統馬杜羅（見圖）領導的政府侵犯人權，已涉及危害人類罪。（法新社資料照）

    2020/09/17 17:03

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國針對委內瑞拉人權問題進行調查，首份報告出爐，怒批委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政府，深知法外處決、強迫失蹤、任意監禁和酷刑等事件猖獗，卻支持且協助策劃，一系列行為嚴重侵害人權，涉及危害人類罪。

    綜合外媒報導，由聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）發起的調查，自去年展開，411頁的報告指出，委內瑞拉官員應針對相關事件負起責任，包括直接下令或促成侵害人權的犯罪行為。調查團主席瓦利納斯（Marta Valinas）表示，報告有合理的理由相信，委內瑞拉當局和安全部隊，2014年以來已計畫並實施了嚴重侵犯人權的行為。

    聯合國報告的結果預計將對馬杜羅政府帶來更大的壓力，馬杜羅2013年執政至今，委內瑞拉嚴重通貨膨脹，暴力事件頻傳，數百萬人流亡至鄰國。委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）則在推特強力抨擊聯合國報告，怒批報告未經過嚴格的研究，被服從華盛頓的政府控制，充滿著虛假內容。

    調查員考克斯（Francisco Cox）表示，調查團隊發現馬杜羅會在某些情況下，「繞過指揮系統」，親自通知國家情報部門，要求監視或拘留反對派人員。調查團隊也呼籲，委內瑞拉當局針對相關違規行為，進行「獨立、公正、透明的調查」。據報導，委內瑞拉法外處決的現象在馬杜羅上任後激增，自2014年以來約發生2500多起事件，導致逾5千人死亡，其中多數涉案的安全部隊人員沒有被起訴。

    調查團隊也譴責馬杜羅政府打壓異議人士的行為，批評委國當局對反政府抗議中，被拘留或被控叛亂者，施行酷刑。包括性暴力、毆打、電擊和對其家屬的死亡威脅等，逼迫拘留者招供，可能造成永久的身心傷害或死亡。考克斯表示，已針對馬杜羅政府機關，草擬45名官員的名單，預計將對這些人進行調查和起訴。相關名單也考慮提供給國際刑事法庭的檢察官，協助調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    人權議題引國際關注 聯合國：正和中國討論出訪新疆
    2020/09/15 10:45

    人權議題引國際關注 聯合國：正和中國討論出訪新疆
    委內瑞拉選舉將至 大赦110名反對派人士
    2020/09/01 10:46

    委內瑞拉選舉將至 大赦110名反對派人士

    社會宅正面效益 為司法園區注入利多
    委國反對派齊抵制年底大選 控馬杜羅將操縱選舉
    2020/08/03 11:25

    委國反對派齊抵制年底大選 控馬杜羅將操縱選舉
    委內瑞拉撤回大使驅逐令 籲歐盟做相對回應
    2020/07/03 13:20

    委內瑞拉撤回大使驅逐令 籲歐盟做相對回應

    第45屆國泰全國兒童繪畫比賽開跑
    國際今日熱門
    港劇暗藏「五一手勢」 導演傳被當替死鬼開除
    2020/09/16 18:37

    港劇暗藏「五一手勢」 導演傳被當替死鬼開除

    霸王龍化石「史丹」下月拍賣 價格上看2.3億
    2020/09/16 20:35

    霸王龍化石「史丹」下月拍賣 價格上看2.3億

    悲劇連發！11歲兒遭繼父認成鹿誤殺 母親也不慎開槍傷己
    2020/09/16 18:24

    悲劇連發！11歲兒遭繼父認成鹿誤殺 母親也不慎開槍傷己

    名字不夠用！今年颶風狂生成 創大西洋史上第2多
    2020/09/16 18:22

    名字不夠用！今年颶風狂生成 創大西洋史上第2多

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播