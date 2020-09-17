委內瑞拉馬杜羅政府侵害人權 聯合國：已構成危害人類罪

聯合國報告指出，委內瑞拉總統馬杜羅（見圖）領導的政府侵犯人權，已涉及危害人類罪。（法新社資料照）

2020/09/17 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國針對委內瑞拉人權問題進行調查，首份報告出爐，怒批委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政府，深知法外處決、強迫失蹤、任意監禁和酷刑等事件猖獗，卻支持且協助策劃，一系列行為嚴重侵害人權，涉及危害人類罪。

綜合外媒報導，由聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）發起的調查，自去年展開，411頁的報告指出，委內瑞拉官員應針對相關事件負起責任，包括直接下令或促成侵害人權的犯罪行為。調查團主席瓦利納斯（Marta Valinas）表示，報告有合理的理由相信，委內瑞拉當局和安全部隊，2014年以來已計畫並實施了嚴重侵犯人權的行為。

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聯合國報告的結果預計將對馬杜羅政府帶來更大的壓力，馬杜羅2013年執政至今，委內瑞拉嚴重通貨膨脹，暴力事件頻傳，數百萬人流亡至鄰國。委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）則在推特強力抨擊聯合國報告，怒批報告未經過嚴格的研究，被服從華盛頓的政府控制，充滿著虛假內容。

調查員考克斯（Francisco Cox）表示，調查團隊發現馬杜羅會在某些情況下，「繞過指揮系統」，親自通知國家情報部門，要求監視或拘留反對派人員。調查團隊也呼籲，委內瑞拉當局針對相關違規行為，進行「獨立、公正、透明的調查」。據報導，委內瑞拉法外處決的現象在馬杜羅上任後激增，自2014年以來約發生2500多起事件，導致逾5千人死亡，其中多數涉案的安全部隊人員沒有被起訴。

調查團隊也譴責馬杜羅政府打壓異議人士的行為，批評委國當局對反政府抗議中，被拘留或被控叛亂者，施行酷刑。包括性暴力、毆打、電擊和對其家屬的死亡威脅等，逼迫拘留者招供，可能造成永久的身心傷害或死亡。考克斯表示，已針對馬杜羅政府機關，草擬45名官員的名單，預計將對這些人進行調查和起訴。相關名單也考慮提供給國際刑事法庭的檢察官，協助調查。

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