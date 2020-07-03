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委內瑞拉撤回大使驅逐令 籲歐盟做相對回應

委內瑞拉撤回歐盟大使驅逐令。圖為委內瑞拉總統馬杜羅。（法新社）

委內瑞拉撤回歐盟大使驅逐令。圖為委內瑞拉總統馬杜羅。（法新社）

2020-07-03 13:20:19

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉2日取消驅離歐盟大使的決定，外交部長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）表示，委國不實施驅逐令，不阻擋與歐盟的對話，希望歐盟也能用行動回應。

綜合外媒報導，委內瑞拉因不滿歐盟對委國11人實施金融制裁，總統馬杜羅（Nicolás Maduro）29日宣布，要求歐盟大使佩卓沙（Isabel Brilhante Pedrosa）在72小時內離境。委內瑞拉2日與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）發布聯合聲明，宣布取消歐盟大使驅逐令。

阿雷亞薩表示，委內瑞拉做出這項決定，是為了不妨礙與歐盟的對話，同時希望歐盟也能有所回應，對委內瑞拉有更客觀的立場。阿雷亞薩在過去曾指控歐盟，屈服於美國對委國的強硬立場。美國和全球50多個國家，均不承認馬杜羅政府，並多次實施制裁。

馬杜羅表示，在阿雷亞薩和波瑞爾進行緊張對話之後，已撤回驅逐歐盟大使佩卓沙的決定。阿雷亞薩則表示，歐盟的決定機制非常複雜，在改變政策前，波瑞爾必須和理事會協商。並指出，歐盟內部必須討論和辯論，委內瑞拉希望最終能有回應委國決定的結果。

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