委國反對派齊抵制年底大選 控馬杜羅將操縱選舉

反對派領袖瓜伊多領導的委內瑞拉國會2日發表聯合聲明，強調將抵制年底的大選。（法新社資料照）

2020-08-03 11:25:55

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉預計將在今年12月6日舉行國會選舉，反對派人士2日表示，年底選舉將受執政黨控制，強調反對派將一同抵制年底的國會選舉，呼籲政府舉行自由、民主和透明的大選。

綜合外媒報導，委內瑞拉27個政黨在國會網站發布聯合聲明表示，國內正遭受人道主義危機，同時也受到刑事、壓迫性的獨裁統治，聲明強調，委內瑞拉應進行自由、民主和透明的選舉。

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委內瑞拉國會由反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）領導，是唯一不受總統馬杜羅（Nicolas Maduro）控制的政府單位。國會反對派表示，委內瑞拉必須團結，共同對抗馬杜羅政府的獨裁統治，並呼籲國際協助抵制馬杜羅政權。部分反對派人士也提出，應將國會議員任期延長至原定的2021年1月。

在馬杜羅政府組織新國家選舉委員會（National Electoral Council）後，反對派認為12月的選舉將被執政黨操作，委內瑞拉反對派政黨2018年也曾以相同理由，拒絕承認馬杜羅政權正當性。美國官員也在日前警告，年底的委內瑞拉國會大選，舞弊情況將更加嚴重。

馬杜羅並沒有立即回應反對派的聲明，但馬杜羅強調，對於自己的陣營來說，奪回國會控制權相當重要，並指責瓜伊多被美國操縱。自去年1月起，美國和其他50多國家都將瓜伊多視為委內瑞拉的合法領導人，馬杜羅政府則獲俄羅斯、古巴、伊朗及中國的支持。

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