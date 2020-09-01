委內瑞拉選舉將至 大赦110名反對派人士

委內瑞拉通訊部長羅德里格斯宣布，當局赦免110名反對派人士。（法新社）

2020-09-01 10:46:22

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉將在12月舉行大選，反對派在8月初時揚言將抵制選舉，委內瑞拉政府8月31日宣布，赦免110名反對派政客，其中包括多名被控試圖推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）政權的議員。

綜合外媒報導，委內瑞拉執政黨統一社會主義黨（Socialist Party）週一宣布大赦，以提升投票參與率，首席檢察官薩博（Tarek Saab）表示，實施赦免的目的是「促進政治辯論」和「強化選舉權」。薩博也補充，若是相關人士試圖尋求恐怖主義、暴力或煽動政變等行為，赦免將被撤回。

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據報導，被赦免的人包括在智利尋求庇護的議員格瓦拉（Freddy Guevara）、曾擔任反對派領袖、議長瓜伊多（Juan Guaido）幕僚的馬雷羅（Roberto Marrero）等人。多數人參與2019年的政變，試圖說服軍方放棄對馬杜羅政權的支持，多名反對派人士因此被監禁或流亡外國。

通訊部長羅德里格斯（Jorge Rodríguez）宣布被赦免的110人，並未提到相關細節，羅德里格斯指出，政府希望透過選舉及和平手段解決政治問題，強化國家團結並推動和解。

反對派曾在上（8）月初宣布，將一同抵制年底的國會選舉，指控大選將受執政黨操控。據報導，馬杜羅政府過去曾釋放獄中小部分反對派人士，隨後則進行更多的逮捕，馬杜羅政府則否認關押政治犯，並強調由美國支持的相關指控旨在破壞政府形象。

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