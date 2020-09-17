繼蒙古族之後 中國朝鮮族語言教育也被漢化...

中國東北朝鮮族教育傳出遭到限縮，當地朝鮮族民眾擔心遭到漢化。圖為身著傳統服飾的南韓民眾。（美聯社）

2020/09/17 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國先前在內蒙古自治區中小學課程中，以漢語教材逐步取代蒙古語教材，引起中國境內及海外蒙古族人反彈，接連在世界各地發起抗議活動。而除了蒙古族外，有消息人士透露，中國東北地區的朝鮮族學校在9月新學期開始後，有部分朝鮮族學校正將其他科目的朝鮮語教材替換為漢族使用的漢語教材。

根據南韓《朝鮮日報》報導，9月新學期開始，遼寧省等中國東北地區的部分朝鮮族小學和初中將使用中國人民教育出版社編寫的《語文》教材，以此代替延邊教育出版社所編寫的《漢語》教材。消息人士指出，雖然東北地區不像內蒙古那邊有政府的明確方針，但確實有強化漢語教育的意圖。

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報導指出，東北的朝鮮族社會也開始擔憂「朝鮮族教育崩潰」，由於中國的少數民族學生可以使用自己的民族語言進行高考，但如果從小學開始就使用與漢族相同的標準教材，高考形式也會統一，最後造成朝鮮族教育大幅限縮，就長期來看，高考中的朝鮮語考試也有可能會被取消。

《朝鮮日報》轉述遼寧省朝鮮族地區報紙《遼寧朝鮮文報》報導，提到2010年時遼寧省朝鮮族學校的高考考生數為1026人，但今年減少到514人，從2023年開始，朝鮮族等少數民族考生的加分項目也將被取消。

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