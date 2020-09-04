內蒙反漢化 中國懸賞抓示威者

蒙古首都烏蘭巴托民眾二日手持由直書的傳統蒙古文書寫的標語，遊行到中國大使館抗議，聲援內蒙古示威者。（歐新社）

2020-09-04 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中國內蒙古自治區的蒙古族民眾抗議當局強推中文教學，連日抗爭不斷，但內蒙官方一日仍決定堅定落實統編教材使用，要求各級部門貫徹政策，學校保證學生正常上學。通遼市科爾沁區公安分局二日更發出「協查通告」，並貼出監視器截圖，懸賞一千人民幣通緝一百二十九名於八月卅一日至九月三日間參與抗議、「尋釁滋事」的民眾，也敦促這些人自首。

小一國一蒙古文教材換成中文

中國政府從今年秋季開始，在內蒙古自治區推動第二類雙語教育，要求內蒙古的小學與初中一年級使用全國統編的中文教科書，取代原本的蒙古文教材，引起憂心語言被滅絕的民眾抗議，通遼市、錫林郭勒盟與首府呼和浩特都有學生示威或罷課。

請繼續往下閱讀...

中國公安部部長趙克志於上月廿九日至九月二日，先後在內蒙古呼倫貝爾市、呼和浩特市和寧夏銀川市巡視，期間強調必須堅持推進反分裂鬥爭、反恐措施，做好民族宗教領域穩定，嚴厲打擊違法犯罪。東烏珠穆沁旗宣傳部八月卅一日便以紀律處分威脅共產黨員與公職人員必須積極配合政策。

而早在二○一六年中國官方發布的「國家語言文字事業『十三五』發展規劃」中，就提出了在二○二○年，全國基本普及國家通用語言文字的目標。新疆維吾爾族自治區與西藏自治區分別於二○一七年、二○一八年就已實施類似本次內蒙古推動的政策，在學校推廣中文教學。

而在新疆維族人權方面，英國著名人權律師尼斯（Geoffrey Nice）已著手召集於倫敦成立獨立法庭，調查中國政府在新疆的人權迫害是否構成種族滅絕或反人類罪。法庭的組織者目前仍在蒐集證據的初始階段，並計畫在接下來幾個月中，將蒐集大量來自逃亡海外維族人的意見書，新證據有可能包含多名前新疆集中營維安人員的證詞。

由於不滿中國政府強推第二類雙語教育，內蒙古民眾發起罷課示威。圖為內蒙古自治區通遼市八月間的示威畫面。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法