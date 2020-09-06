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    內蒙古遭中共強制「漢化」 德國會高層：種族清洗讓人想起文革

    德國聯邦議院高層認為，中國境內正在進行政治、民族和宗教清洗，令人想起「文革」。圖為出席抗議活動的蒙古族人。（歐新社）

    德國聯邦議院高層認為，中國境內正在進行政治、民族和宗教清洗，令人想起「文革」。圖為出席抗議活動的蒙古族人。（歐新社）

    2020-09-06 10:53:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中國內蒙古自治區近期因為蒙語教學將逐漸被漢語取代，導致內蒙古境內蒙古族人群情激憤，更發生多起抗議活動。德國聯邦議院人權政策委員會發言人布蘭德（Michael Brand）表示，中國境內正在進行政治、民族和宗教清洗，令人「想起文化大革命」。德國基民盟與基社盟議會黨團也指責北京侵犯少數族裔，甚至還發動「文化戰」侵犯他們的權利。

    根據《德國之聲》報導，布蘭德認為：「藏人、維吾爾族人，現在蒙古族人遭到文化滅絕，現在是時候把共產黨對民族、宗教和文化少數群體的強硬路線提上國際議程了。」布蘭德指出，中國領導高層不僅在地區及國際上越來越咄咄逼人，北京當局還希望外界聽從它的主張，如今中國境內正在發生民族和宗教清洗，「這讓人想起了可怕的文革」，而和之前不同的是，當今的中國已成為在經濟、軍事及政治上的決定性大國。

    布蘭德表示，北京當局對內蒙古、新疆、西藏民眾、基督徒，甚至是國外異議人士的所作所為具有侵略性，內蒙古事件顯示，如果不採取國際行動、世界不作出明確的反應，當地人權、經濟與和平會遭受更大的風險。

    布蘭德呼籲，國際社會應該注意到這些信號，而最重要的是，「不能向中國這樣的極權超級大國屈服」，中國也必須遵守已經簽署過的國際公約。

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