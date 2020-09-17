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    首頁　>　國際

    內蒙古強推漢語 分析：樹立「中華民族」單一認同

    2020/09/17 00:30

    〔中央社〕中共當局在內蒙古強推漢語，中國外交部長王毅訪蒙古遭抗議。台灣學者侍建宇受訪指出，北京在內蒙古改變教學語言，欲利用各種政策樹立各民族對「中華民族」單一認同。

    王毅15日出訪蒙古，在烏蘭巴托與蒙古外長恩赫泰旺（Nyamtseren Enkhtaivan）舉行會談。中國外交部聲明，王毅表示，中蒙是永久的鄰居，也應成為永遠的朋友；雙方要不斷增強政治互信，尤其要相互尊重國家主權和領土完整，不干涉對方國家內部事務。

    上述聲明指出：「這不僅是兩國建交時的政治承諾，也是國際關係的基本準則，應當成為確保兩國關係健康穩定發展的『定海神針』。」

    中共當局在內蒙古強推漢語教材、打壓蒙語，引發蒙古國民眾不滿。王毅出訪期間，約百名示威群眾聚集在蒙古國政府宮（Government Palace）前的蘇赫巴托爾廣場（Sukhbaatar Square），高喊「保衛我們的母語」、「王毅走開」。

    安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天引述台灣學者侍建宇指出：「北京在內蒙古改變教學語言，這個政策可以上溯到十多年前的『第二代民族政策』辯論。其中北京大學教授馬戎特別認為應該對少數民族政策『去政治化』，要利用各種政策樹立中國各個民族對『中華民族』的單一認同。」

    曾任教於香港的台灣中亞學會秘書長侍建宇，在「港區國安法」施行後返回台灣，目前於國立清華大學兼任。

    他表示：「內蒙古一直採用回鶻蒙古文，也就是俗稱『老蒙文』的文字，外蒙古現在也要在2025年改回老蒙文，當然會引起北京的注意與懷疑。」（編輯：楊昭彥）

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