武漢肺炎》中國又不妙！雲南火速建造「方艙醫院」

2020/09/17 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國再爆武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大規模隔離事件，雲南瑞麗12日、13日分別發現緬甸偷渡客確診，且活動範圍包括當地市場，當局14日宣布封城，並連日進行普篩，目前已建造「方艙醫院」，網傳影片則顯示，中國專家鍾南山也已經趕赴雲南，網友憂心大規模感染事件恐又爆發。

根據中國官媒《新華社》報導，雲南省瑞麗市防疫指揮部16日指出，15日全面普篩起至16日只，共計完成8萬311份檢體採樣，並已知有1萬3182人檢驗結果為陰性，當地原本只有2間檢測實驗室，官方緊急增加數量至12間，檢驗設備從2套追加到54套，以及採購30萬份檢測物資，將每日可完成的檢測數量從2500件提升至25萬件。

雲南省政府官方微信帳號指出，當地省長阮成發持續進行督導作業，視察各項防疫措施，其中包括在今年疫情最嚴重時期，曾經出現在重災區武漢的「方艙醫院」，動用公共空間改狀成臨時醫院，雲南目前一處大型室內場所已經擺放數千張病床，等待確診病患入住。

此外，也有中國網友翻牆至「推特」（Twitter）指出，被中國官方認定防疫有功的中國病毒專家鍾南山，近日也已經趕赴雲南當地，但中國內部卻全無媒體報導相關消息。雖影片真實性有待證實，但此情況引發許多網友擔憂地表示，「方艙醫院都出來了，肯定沒好事」、「到底多嚴重阿...千萬別瞞了！」、「再這樣騙下去只會讓全世界都更慘」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法