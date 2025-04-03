不只盛礎纓？綠營幕僚洩密案升高 傳另有總統府諮議被押

盛礎纓涉違反國安法訊後20萬元交保。（讀者提供）

2025/04/03 17:22

〔記者陳昀／台北報導〕曾在前立法院長游錫堃辦公室任職的助理盛礎纓，傳遭中國情報單位吸收外洩機敏資料，今有週刊報導，同案還有3名被告，包含總統府總統辦公室吳姓諮議、民進黨邱姓前黨工及新北市議員黃姓特助，北檢訊後向法院聲押獲准。對此，總統府昨曾表示，不對個案評論，但任何人背棄國家都應該受到最嚴厲的制裁，今天未再回應。

據悉，吳姓諮議2022年進入時任副總統的賴清德辦公室任職，負責處理副總統行程，2024年賴清德上任總統後，吳被留任並進入總統辦公室擔任諮議，涉嫌藉職務之便，洩漏持有應祕密事項給其他涉案人知悉，吳姓諮議、邱姓前黨工都是在民進黨中央黨部任職多年的黨工。

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國民黨立委羅智強昨曾指控總統府一名吳姓諮議涉共諜案，總統府發言人郭雅慧當時表示，不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁，總統府態度始終一致，不分黨派、不問身分，皆勿枉勿縱、依法嚴辦。

針對週刊報導同案還有其他被告，總統府今未再回應。

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