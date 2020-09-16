新任美國駐中大使是誰？環時：可能是對中國強硬的鷹派人物

美中關係緊張之際，美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）下月將離任，引發外界揣測。（美聯社）

2020/09/16 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕美中關係緊張之際，美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）下月將離任，引發外界揣測。中國官媒《環球時報》引述消息人士說法，認為此事可能是之前布蘭斯塔德的穩健風格讓白宮鷹派們不滿，而他的繼任者可能是對中共態度更強硬的鷹派人物。

龐皮歐14日突然透過推特宣布，任職逾3年的美國駐中國大使布蘭斯塔德將離任，並感謝他對平衡美中關係的貢獻，龐皮歐當日受媒體訪問時表示，布蘭斯塔德只是想回家，「我感謝布蘭斯塔德的付出，我相信他的團隊將在他缺席的情況下繼續前進。」

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對此，環球時報指出，布蘭斯塔德卸任時間點正值美中衝突越演越烈之時，美方卻尚未解釋他離職的具體原因與新的人事安排。中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，在布蘭斯塔德3年多任職期間，中美關係「大逆轉」，美國政策過於強硬，使布蘭斯塔德能夠發揮的空間變小，「或許他認為自己不再適合這個崗位，而就此提出了辭職。」

報導並引述消息人士指出，布蘭斯塔德任職3年來並未有突出言行，穩健風格或許讓對中國態度越來越強硬的白宮鷹派們不滿，布蘭斯塔德被夾在美國和他要面對的中國人民之間，可能感到左右為難。

消息人士指稱，布蘭斯塔德突然離職，意味著美國政府對中外交政策採取降級手段，可能顯現美國總統川普對中國政策的改變，隨著布蘭斯塔德離去，之前推行的外交路線與政策可能全面停擺或改變，而接下來繼任的大使，可能是更符合美國鷹派風格、對中強硬的人物。

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