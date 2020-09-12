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    不只涉敏感話題不能報 中國官媒大批《花木蘭》藝術水準低落

    迪士尼新片《花木蘭》爭議不斷，傳因該片涉香港、新疆敏感議題，被中國當局下令不能報，而官媒《環球時報更撰文大批，《花木蘭》因藝術水準低落，拍攝者自以為是地誤解中國文化，才導致票房差強人意。（法新社）

    迪士尼新片《花木蘭》爭議不斷，傳因該片涉香港、新疆敏感議題，被中國當局下令不能報，而官媒《環球時報更撰文大批，《花木蘭》因藝術水準低落，拍攝者自以為是地誤解中國文化，才導致票房差強人意。（法新社）

    2020/09/12 16:39

    〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼公司斥資2億美元拍攝的新片「花木蘭」（Mulan）因香港、新疆問題受到爭議，呼籲抵制該片的聲浪不斷。此前《路透社》曾爆中國當局已經告知主要媒體，不要報導這部電影的消息，沒想到，中國官方喉舌《環球時報》做得相當徹底，在11日的報導中大批《花木蘭》因藝術水準低落，拍攝者誤解中國文化未能與中國觀眾產生共鳴，導致票房欠佳。

    迪士尼真人電影《花木蘭》先因飾演女主角的中國演員劉亦菲，曾公開支持香港警察而遭許多觀眾抵制，近日又被許多觀眾發現，片中有許多場景是在新疆拍攝，片末還特別標明感謝「吐魯番公安局」、中共宣傳部門，使國外支持新疆維吾爾人權團體也加入抵制行列。

    中國官媒《環球時報》英文版11日晚間發文批評，《花木蘭》儘管有多個著名的中國演員，該片卻因為藝術水準低落、自以為是地誤解中國文化而未能與中國觀眾產生共鳴，並引北京電影學院教授的話，稱該片只不過是西方人眼中一個東方元素的大雜燴，且中國網友也不認同電影中表達的價值觀，變成士兵盲目保護國王的故事，才使票房收入差強人意。

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