不只涉敏感話題不能報 中國官媒大批《花木蘭》藝術水準低落

2020/09/12 16:39

〔即時新聞/綜合報導〕迪士尼公司斥資2億美元拍攝的新片「花木蘭」(Mulan)因香港、新疆問題受到爭議,呼籲抵制該片的聲浪不斷。此前《路透社》曾爆中國當局已經告知主要媒體,不要報導這部電影的消息,沒想到,中國官方喉舌《環球時報》做得相當徹底,在11日的報導中大批《花木蘭》因藝術水準低落,拍攝者誤解中國文化未能與中國觀眾產生共鳴,導致票房欠佳。

迪士尼真人電影《花木蘭》先因飾演女主角的中國演員劉亦菲,曾公開支持香港警察而遭許多觀眾抵制,近日又被許多觀眾發現,片中有許多場景是在新疆拍攝,片末還特別標明感謝「吐魯番公安局」、中共宣傳部門,使國外支持新疆維吾爾人權團體也加入抵制行列。

中國官媒《環球時報》英文版11日晚間發文批評,《花木蘭》儘管有多個著名的中國演員,該片卻因為藝術水準低落、自以為是地誤解中國文化而未能與中國觀眾產生共鳴,並引北京電影學院教授的話,稱該片只不過是西方人眼中一個東方元素的大雜燴,且中國網友也不認同電影中表達的價值觀,變成士兵盲目保護國王的故事,才使票房收入差強人意。

#Disney's Chinese story film #Mulan made its debut in the Chinese mainland on Friday. Poor artistic level, misunderstanding of Chinese culture lead to the film's failure in China. https://t.co/FI6xqkIXvc pic.twitter.com/5nxUq1PPJn