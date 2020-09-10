怕什麼？ 中共官媒拒刊美大使文章 美國務院嗆爆

美國國務卿龐皮歐（見圖）今（10日）指控中共官媒《人民日報》拒刊登美國駐中大使的專文；《人民日報》則回嗆，有權拒絕刊發有明顯事實錯誤和充滿偏見的文章。（圖取自路透，本報合成）

2020/09/10 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今（10日）指控中共官媒《人民日報》拒刊登美國駐中大使的專文；《人民日報》則回嗆，有權拒絕刊發有明顯事實錯誤和充滿偏見的文章。對此，美國國務院發出聲明，批評《人民日報》的回應再次暴露中共對言論自由和與知識份子辯論的恐懼。

龐皮歐今在推特上表示，中國駐美大使得以在任何一家美媒自由發表文章，但《人民日報》卻拒絕發表美國駐中大使布蘭斯泰（Terry Branstad）的專文，根本沒有新聞自由可言，諷刺中國竟有臉成天抱怨自己與美國之間缺乏公平、對等的待遇。

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《人民日報》發言人則回嗆，龐皮歐無端攻擊中國媒體，對此表達強烈抗議，稱其有必要還原事實真相，「我們有權對投稿做必要修改和編輯，也有權拒絕刊發有明顯事實錯誤和充滿偏見的文章」。

對此，美國國務院在官網發出聲明表示，今天中共主要黨媒《人民日報》以一連串的不滿理由，拒絕刊登由美國駐中大使布蘭斯泰大使的文章。《人民日報》的回應再次暴露了中國共產黨對言論自由和嚴肅的知識份子辯論的恐懼，以及北京在抱怨其他國家缺乏公平和互惠待遇時的虛偽。

國務院指出，如果中共真心希望成為一個成熟的大國並強化與自由世界的關係，中共總書記習近平領導的政府就應該尊重西方國家外交官們直接對中國人民講話的權力，允許外國新聞記者回到中國，停止恐嚇、騷擾為公眾利益服務的外國和中國調查記者。

針對此事，中國外交部發言人趙立堅則表示，美國駐中使館日前要求《人民日報》在9月4日以前刊登布蘭斯泰的文章，要求全文刊發，且不得修改。但他聲稱，此篇文章錯漏百出，與事實嚴重不符，充斥著對中方的惡毒攻擊抹黑，批龐皮歐是在刻意找碴。

美國國務卿龐皮歐（見圖）今（10日）指控中共官媒《人民日報》拒刊登美國駐中大使的專文；《人民日報》則回嗆，有權拒絕刊發有明顯事實錯誤和充滿偏見的文章。（法新社）

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