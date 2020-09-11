白宮下半旗！911恐怖攻擊19周年 川普偕妻默哀

2020/09/12 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國2001年9月11日遭受恐怖攻擊，4架客機遭到劫持，雙子星大樓遭撞毀，造成3000人死亡。總統川普11日出席19周年活動時進行默哀，白宮也下半旗，以悼念在當年逝去的無辜民眾。

白宮網頁公告川普的「2020年愛國者日宣言」，川普指出，2001年9月11日，恐怖分子執行攻擊計畫，雙子星大樓、五角大廈與賓州成為攻擊目標，數千美國公民遭到謀殺，美國堅定的決心追究了那些發動襲擊的人，並確保這種情況不會再發生，911事件是美國勇氣、韌性的精神象徵，提醒美國民眾「我們不曾失敗過」。

川普再次承諾加強美國民眾珍惜的美國價值觀，以便子孫後代知道美國是自由之地和勇敢之家。根據2001年12月18日批准的聯合決議，美國國會將每年的9月11日指定為「愛國者日（Patriot Day）」，以紀念911事件中喪生的人們，同時為受難者家屬祈禱，並向美國無與倫比的勇氣表示敬意。

川普呼籲美國民眾進行默哀，他說：「美國所有部門、機構和機關在愛國者日下半旗，以紀念2001年9月11日喪生的無辜人民，美國境內感興趣的有志之士也能參加這項紀念活動。我呼籲美國人民參與社區服務，以紀念事發當天喪生的無辜人民。」

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