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    因應中國威脅 印度加速開發雷射等導能武器

    面對中國威脅，印度國防研究暨發展組織（DRDO）正加速研發雷射武器，印度國防部更把導能武器和反衛星武器列為未來15年武器開發重點。圖為2019年印度航空展資料照。（法新社）

    面對中國威脅，印度國防研究暨發展組織（DRDO）正加速研發雷射武器，印度國防部更把導能武器和反衛星武器列為未來15年武器開發重點。圖為2019年印度航空展資料照。（法新社）

    2020/09/14 23:09

    〔中央社〕面對中國威脅，印度國防研究暨發展組織（DRDO）正加速研發雷射武器，印度國防部更把導能武器和反衛星武器列為未來15年武器開發重點。

    印度時報（Times of India）今天報導，鑑於美國、中國等大國已積極開發雷射等導能武器（Directed Energy Weapons, DEW），加上中印邊界持續緊張，印度國防研究暨發展組織的雷射科技中心（Laser Science & Technology Centre）主任梅尼（Anil Kumar Maini）說，雷射是未來武器趨勢，例如利用雷射光束擊落來襲的飛彈。

    DRDO主席薩拉斯瓦特（V.K. Saraswat）已把導能武器、太空安全、網路安全和極音速飛行器列為未來幾年的研發重點。梅尼表示，雷射科技中心現在的任務就是為印度部隊研發導能武器。

    印度國防部最近發表的「技術觀點與能力藍圖」也確定把導能武器和反衛星武器列為未來15年的研發重點領域。

    印度DRDO雷射科技中心最終的目的是開發且讓印度部隊可在海上和空中平台部署以雷射技術為基礎的武器。這種武器可讓印度立刻攔截外來入侵的飛彈；雷射武器也將是DRDO開發新的彈道飛彈防禦系統的一部分。

    目前，印度DRDO雷射科技中心正在開發功率25千瓦的雷射武器，以便在來襲飛彈距離印度5到7公里時能予以擊落。

    根據印度的規劃，開發在10公里範圍內對抗敵機和直升機的雷射武器，估計需要2年時間。開發用來摧毀距印度5到7公里來襲飛彈的25千瓦雷射武器，需要逾5年時間。開發可安裝在飛機和船隻上、至少100千瓦的固態雷射武器系統，需要10年時間。

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