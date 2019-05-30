澳軍機南海夜航 疑遭中方雷射光攻擊

2019-05-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕在中國對南海主權聲索立場愈趨強硬的背景下，澳洲「洛伊國際政策研究所」亞洲專家葛蘭姆（Euan Graham）二十八日證實，澳洲今年舉行「印度洋︱太平洋奮進」聯合軍演期間，一架澳洲海軍直升機在夜間飛行時，遭商用雷射光照射襲擊，迫使飛行員暫時返回母艦接受身體檢查；雷射光據信來自當時正在同一海域航行的中國民兵船隻。

中國漁船南海大量出沒 為海上民兵

葛蘭姆近日受邀參與已歷時數月、預計本週落幕的印度洋︱太平洋奮進聯合軍演，搭乘澳洲皇家海軍「坎培拉號」（HMAS Canberra）從越南前往新加坡。葛蘭姆指出，坎培拉號本次執行任務時，遭到一艘中國軍艦尾隨監視，雖然澳中雙方軍艦的溝通符合禮貌，但中方要求澳艦在改變航向前必須事先通知，令在國際水域主張自由航行權的澳洲海軍無法接受。

葛蘭姆也從海軍直升機駕駛口中得知，飛行員此前執行軍演任務時，曾多次遭到商用雷射光照射襲擊；雷射光據信來自中國民兵船。對此，澳洲軍方表示正在釐清情況，「船隻發射雷射光的原因不明，也可能是為了在繁忙的航道中強調船隻所在位置」。澳洲廣播公司報導，襲擊海軍直升機的雷射光，據信來自海面上的船隻，但是否為中國籍船隻仍待查證。

解放軍南海超視距監控能力已成熟

葛蘭姆指出，坎培拉號一進入南海水域就遭到中國軍艦尾隨，顯示中國艦隊規模已經龐大到有能力派出船隻守株待兔，等待命令執行跟蹤。此外，這也凸顯中方在南海的超視距監控能力已經成熟，可能是利用部署在爭議島礁，如永暑礁的軍事設施和機場。

美國之音（VOA）報導，中國在南海建立由漁船組織的海上民兵網路，以協助中國海軍推進海上戰略；根據分析人士對衛星圖像的研究，南海常有大量中國漁船出沒，其中大多數可能是所謂的「中國海上民兵」。美國今年初警告中國，對於中國海警船與海上民兵船隻的挑釁行為，美國將採取與對待中國海軍同樣的相遇準則。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在二○一七年九月到二○一八年六月，東太平洋海域至少發生二十起美軍遭中國船隻使用雷射光照射事件。美國國防部去年曾聲稱，有中國公民多次以軍用級雷射光，照射從吉布地美軍基地出勤的美國飛行員，造成兩名美國飛行員眼睛輕傷；對於相關指控，北京政府則予以否認。

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