洛杉磯2警遭槍擊命危 川普怒嗆：若他們殉職 判兇手死刑

美洛杉磯郡2名警察在巡邏車上突遭人近距離開槍，雙雙命危，嫌犯逃逸。（美聯社）

2020/09/14 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯郡當地時間12日晚間7時許（台灣時間13日上午10時），2名警察在巡邏車上突遭人近距離開槍，雙雙命危，美國總統川普怒嗆兇手是「畜生」，還揚言若警員不幸殉職，要立刻判處兇手死刑。

綜合美國媒體報導，洛杉磯兩名分別為24歲男警和31歲女警，在當地時間12日晚上7點多，在巡邏車上中彈命危；從監視器畫面看到，嫌犯步行接近停放在路旁的巡邏車後，突然朝著副駕駛座那一側的車窗連開多槍後逃逸，中彈員警在重傷的情況下，指認槍手是深色皮膚的男性，現仍在追查中。

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美國總統川普聞訊後震怒，先是推特轉發槍擊影片，怒嗆「畜牲一定要痛宰一頓」，怒氣未消的他，再轉發自己的兒子小川普集氣文「請為這兩位警員祈禱。他們的生命很重要」，然後寫道「如果他們（中槍警員）死了，就立即審判殺人兇手死刑」，強調這是阻止這些事件的唯一方法。

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） September 13, 2020

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