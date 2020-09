洛杉磯2警遭槍擊命危 川普怒嗆：若他們殉職 判兇手死刑

2020/09/14 10:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州洛杉磯郡當地時間12日晚間7時許(台灣時間13日上午10時),2名警察在巡邏車上突遭人近距離開槍,雙雙命危,美國總統川普怒嗆兇手是「畜生」,還揚言若警員不幸殉職,要立刻判處兇手死刑。

綜合美國媒體報導,洛杉磯兩名分別為24歲男警和31歲女警,在當地時間12日晚上7點多,在巡邏車上中彈命危;從監視器畫面看到,嫌犯步行接近停放在路旁的巡邏車後,突然朝著副駕駛座那一側的車窗連開多槍後逃逸,中彈員警在重傷的情況下,指認槍手是深色皮膚的男性,現仍在追查中。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普聞訊後震怒,先是推特轉發槍擊影片,怒嗆「畜牲一定要痛宰一頓」,怒氣未消的他,再轉發自己的兒子小川普集氣文「請為這兩位警員祈禱。他們的生命很重要」,然後寫道「如果他們(中槍警員)死了,就立即審判殺人兇手死刑」,強調這是阻止這些事件的唯一方法。

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX