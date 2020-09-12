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    軍情動態》土耳其無人機進行試射 首掛雷射導引套件

    土耳其航太工業（TAI）開發的大型無人機Aksungur近期裝載Teber雷射導引套件展開試射。（圖擷取自土耳其國防工業署署長戴米爾推特）

    土耳其航太工業（TAI）開發的大型無人機Aksungur近期裝載Teber雷射導引套件展開試射。（圖擷取自土耳其國防工業署署長戴米爾推特）

    2020/09/12 09:51

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其航太工業（TAI）開發的大型無人機Aksungur近期裝載Teber雷射導引套件展開武器試射，Teber雷射導引套件能將一般炸彈轉換成導引模式，配備全球定位及慣性導引裝置等，而Aksungur無人機月初也成功在空中飛行長達49小時。

    《Defense World》報導，土耳其國防工業署（Defence Industry Directorate）署長戴米爾（Ismail Demir）週四（10日）晚間透過推特表示，「配備Teber雷射導引套件的Aksungur無人機即將進行首次試射」。Aksungur無人機有750公斤的乘載能力，能在極限高度1萬2192公尺高空執任務，土耳其航太工業2日才宣佈Aksungur無人機成功在空中飛行49小時。

    《Defense World》指出，Teber雷射導引套件是由土耳其國防公司Roketsan所研發，可搭載MK-81（250磅）及MK-82（500磅）通用炸彈，雷射導引套裝能將這些詐彈轉換成導引模式。Teber由雷射尋標裝置及導引器組成，包含慣性導引裝置、全球定位、飛彈電腦及尾部配件，最初這些是開發整合在F-16戰機上的。

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