軍情動態》利比亞成最大無人機戰場 中國「翼龍」對決土耳其TB2

在過去6個月中，有17架土耳其的「Bayraktar TB2」與8架中國的「翼龍」無人機在敘利亞內戰被摧毀，儼然成為全球規模最大的無人機戰場。照片為Bayraktar TB2。（法新社）

2020-07-13 14:56:20

〔即時新聞／綜合報導〕各國介入利比亞內戰，據了解，過去6個月中，有17架土耳其的「Bayraktar TB2」與8架中國的「翼龍」無人機被摧毀，敘利亞儼然成為全球規模最大的無人機戰場。

軍事網站「Defense World.net」引用「Dronewars.net」的報告指出，在4月和5月，有15架無人機在利比亞墜毀或被擊落，此數字是彙整「可靠來源」的照片與影片所得出。

請繼續往下閱讀...

利比亞內戰成為各國間的代理人戰爭，聯合國承認的「全國團結政府」（GNA）獲得土耳其援助，與東部軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）領導，阿拉伯聯合大公國、埃及、俄羅斯在背後支持的「利比亞國民軍」（LNA）作戰。

全國團結政府軍隊使用的是土耳其的Bayraktar TB2無人機，與阿拉伯聯合大公國提供給利比亞國民軍的翼龍無人機互相較勁。報告指出，雙方至少都發生過一次誤擊自家無人機的事件。

報告表示，在雙方誇大戰果的情況下，要分清墜毀或被擊落實屬不易，一些影像顯示，墜落的無人機幾乎完好，不像是被飛彈擊中。報告資料也包含自2020年年初以來，23架土耳其無人機墜毀或被擊落的詳細訊息，其中包含2月及3月，在敘利亞摧毀的3架Bayraktar TB2。

聯合國安理會在1月15日發布的一份報告表示，阿拉伯聯合大公國與土耳其分別發動超過850次、250次無人機攻擊。更早的一份報告分析了兩者無人機的性能，認為是利比亞國民軍使用的翼龍無人機較佳。

中國製的「翼龍2」載彈量是土耳其製的Bayraktar TB2的8倍，且能使用覆蓋利比亞全境的衛星數據鏈，提供「翼龍2」全面的進攻能力及空中優勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法