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    疑有自燃風險！亞馬遜旗下10多項產品仍在線販售

    亞馬遜自有品牌出產的十多項商品項疑似具有自燃風險，目前仍在線上販售。（美聯社資料照）

    亞馬遜自有品牌出產的十多項商品項疑似具有自燃風險，目前仍在線上販售。（美聯社資料照）

    2020/09/11 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕2017年美國發生一起火災意外，近日火災調查報告出爐，指出起火原因是亞馬遜自有品牌出產的手機充電線。外媒報導，有十多項疑似具有自燃風險的產品目前仍在線上販售。

    根據《CNN》報導，2017年美國有一名20歲男子帕拉（Austin Parra）在睡覺時椅子起火，帕拉把椅子移到戶外時著火身亡。消防局長迪尼奧蒂（Anthony Dignoti）近日公布火災調查報告，指出帕拉房間的門與門框都被燒毀，房內有數個裝了水的碗，目的是滅火，但在起火的椅子上卻有一條USB線，懸掛在椅子上那端仍完整無缺，但另一端黏在椅子上融出裸線。迪尼奧蒂認定，帕拉使用這條USB線充電，不知名原因導致充電線短路而使座椅起火燃燒。

    這條手機充電線為亞馬遜自有品牌「AmazonBasics」產品，2009年AmazonBasic推出後，至今生產超過5000種產品，提供較低價的商品供消費者選擇。但從2016年以來，亞馬遜網站上有逾1500條評論，提及商品有爆炸、著火、融化及冒煙等故障出現，許多消費者認為應該將這些產品召回。

    前亞馬遜員工認為，「即使只有幾個評論提到火災或危險等字眼，都應該對零售商採取測試商品的行動。」亞馬遜對此表示，這些顧客評論會觸發監控系統展開安全調查，而商品會在調查結果出來之前下架；若商品有安全上的疑慮，亞馬遜會採取措施通知政府，並將產品召回。

    根據美國法律規定，企業應向聯邦消費品安全委員會（CPSC）報告其具有「潛在危險」的商品，CPSC會決定是否回收，而企業也可以與CPSC合作主動召回這些產品。目前有10份報告提到AmazonBasics的產品，相關顧客評論也已經傳達給CPSC。

    亞馬遜先前曾公開召回2018、2019年的2項AmazonBasics產品，但除了這2件案例，亞馬遜未公開承認AmazonBasics的產品存有任何安全問題。

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