軍情動態》燒到華氏千度！ 美軍艦「好人理查號」恐報廢

美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）在當地時間12日時，於聖地牙哥海軍基地發生劇烈爆炸，火勢燃燒至今，艦內某些地方更一度燒到華氏1000度（約攝氏538度）。（路透）

2020-07-14 17:27:29

〔即時新聞／綜合報導〕從1998年開始服役的美國海軍黃蜂級兩棲登陸艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）在當地時間12日時，於聖地牙哥海軍基地發生劇烈爆炸，火勢燃燒至今，艦內某些地方更一度燒到華氏1000度（約攝氏538度）。雖然美國海軍希望經過搶救能讓好人理查號重新航行，不過軍事觀察員指出，「好人理查號」之後恐面臨報廢。

綜合外媒報導，「好人理查號」爆炸意外目前總共造成59人受到輕傷，皆為熱傷害及吸入濃煙，而59人中有36名船員及23名平民。而大火發生時「好人理查號」恰巧正在聖地牙哥港內進行例行維修，船上船員僅有160名，船上也沒有搭載武器彈藥。

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不過曾在美國海軍服役21年的退休海軍司令麥格拉斯（Bryan McGrath）則認為，大火燃燒時船上人員不足，其實是不合常理的。他表示，海軍船員訓練有素，寧可在海上起火時就迅速設法分隔火焰來限制蔓延，而不是像現在一樣在碼頭上進行救災。麥格拉斯強調，這次救災不能只從外面倒水支援，而是必須找到火源並妥善處理。

美國海軍退休上尉布倫南（Lawrence Brennan）說，「好人理查號」船齡已經23歲，若大火抵達機艙或是某些關鍵區域，就可能讓鋼材彎曲，造成大量破壞。

即使美國海軍希望能順利修復並重新航行，但軍事觀察員認為，目前前桅杆已經坍塌，船體已然造成廣泛地破壞，可能將面臨報廢的情況。

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