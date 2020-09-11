軍情動態》匈牙利下訂218輛山貓步兵戰車 合約金額近693億元

德國萊茵金屬公司10日宣佈，匈牙利與其在布達佩斯簽署價值近新台幣693.7億元合約，大買218輛KF41型山貓步兵戰車，圖為山貓步兵戰車。（擷取自德國萊茵金屬公司官網）

2020/09/11 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕德國武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall）昨天（10日）宣佈，與匈牙利簽署新台幣近693.7億元合約，向其出口218輛KF41型山貓步兵戰車（Lynx），第1階段在德國打造的為46輛，預計2023年展開交付，第2階段為172輛，將在匈牙利打造。

據《Defence Blog》報導，萊茵金屬公司10日宣佈，匈牙利國防部與其在布達佩斯簽署價值近20億歐元（約為新台幣693.7億元）合約，大買218輛KF41型山貓步兵戰車，另外，亦包含了額外產品以及服務，例如培訓、指導及最初備件供應與維護支援。

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展望未來，萊茵金屬認為這份合約將帶來更多潛在訂單。由於服役後數十年的使用壽命，山貓步兵戰車需要備件和定期維護才能保持狀態。第1階段生產，匈牙利將會收到46輛山貓步兵戰車，全數都在德國製造，預計於2023年交付。第2階段則是剩下的172輛，而這批會在匈牙利打造。

為此，雙方在今年8月同意在匈牙利建造山貓步兵車生產廠，藉由當地1家公司投資。而對萊茵金屬來說，山貓步兵戰車市場的突破代表著成功，也代表著他們能夠說服匈牙利，除了將為匈牙利帶來安全外，匈牙利以此舉展示他們是可靠又具軍事效率的北約夥伴。

而聯合生產計畫將由萊茵金屬主導，對匈牙利而言，這筆訂購象徵該國要引進新世代的國防配備，以符合最新的北約標準，而透過聯合生產及後續維護等，預期匈牙利國防工業將會有所進步。目前山貓步兵戰車在捷克共和國及澳洲都有類似的購買計畫。

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