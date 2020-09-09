軍情動態》愛沙尼亞與美國進行聯演 試射M270多管火箭
〔即時新聞／綜合報導〕愛沙尼亞國防軍、美國陸軍及北約「增強前沿駐軍」計畫（Enhanced Forward Presence）戰鬥小組近期在愛沙尼亞哈爾尤縣（Harju County）訓練場進行聯合演訓，試射M270多管火箭系統。
據《Defense World》報導，愛沙尼亞國防軍少將赫里姆（Martin Herem）對此表示，「能與北約成員國一同對這個區域的安全做出貢獻及一同訓練，對愛沙尼亞來說非常重要」，他還補充提到說，像是4日至7日進行的「Rail Gunner Rush」聯演，試射M270多管火箭，都對參與的官兵帶來良好的合作與學習機會。
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《Defense World》指出，愛沙尼亞國防部長路克（Jüri Luik）說，「將頂尖的美軍武器系統帶到愛沙尼亞，並與同盟部隊進行演訓，無疑代表著美軍對波羅的海地區國家的安全承諾是堅定不移的，而東方的鄰國俄羅斯對這些訓練展開批評，進行嚴密監視，這也是為何我相信，他們一定也接收到了一樣的訊號」。
「Rail Gunner Rush」聯演是於本月4日至7日舉辦，是今年規劃在愛沙尼亞舉行的最大規模演訓之一，來自北約盟軍的部隊進駐愛沙尼亞，而拉脫維亞亦參與其中，包含約200名來自美國、英國、愛沙尼亞、丹麥、蒙特內哥羅、西班牙及捷克共和國的官兵。