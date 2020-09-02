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    軍情動態》洛馬公司獲54.9億元合約 為整合戰場將打造10顆衛星

    美國軍火商洛克希德·馬丁公司將為美方打造10顆衛星，建立安全網絡，圖為洛克希德·馬丁公司GPS III衛星。（擷取自洛克希德·馬丁公司官網）

    美國軍火商洛克希德·馬丁公司將為美方打造10顆衛星，建立安全網絡，圖為洛克希德·馬丁公司GPS III衛星。（擷取自洛克希德·馬丁公司官網）

    2020-09-02 10:00:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國軍火商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司近期獲美國太空發展局（SDA）新台幣54.96億元合約，將為美方打造10顆衛星，建立安全網絡，協助美軍實現「聯合全域作戰」目標，並透過相關計畫整合美軍戰機、武器系統及各式飛彈防禦系統，確保彼此的戰場連結。

    《Defence Blog》報導，洛克希德·馬丁公司8月31日晚間獲美國太空發展局1.875億美元（約為新台幣54.96億元）合約，將為傳輸層Tranche 0計畫打造10顆小衛星，首要目的在於建立可互相操作且彼此連接的安全網絡，協助實現「聯合全域作戰」目標，另外10顆則交由其他承包商建置。

    《Defence Blog》指出，洛克希德馬丁軍事太空部門副主席暨總經理 Kay Sears表示，「我們看到了一個遍及所有作戰領域的世界，地上的第4代、第5代戰鬥機與戰術部隊能與整體態勢感知緊密聯繫」，他還提到，「互相操作性及整合戰場連結是確保領先敵人的關鍵因素」。

    這10顆衛星將部署在低軌道 （Low Earth orbit）上，提供安全的低延遲、高頻寬資料連結，除此之外，新的Link 16網路連接也將引入太空之中，相容系統包含F-16戰機、F-22戰機、F-35戰機，以及飛彈防禦網絡如愛國者三型飛彈（PAC-3）、「戰區高空防禦系統」（THAAD，簡稱「薩德飛彈系統」），武器系統如「整合式防空與飛彈防禦系統」（IAMD）等。

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