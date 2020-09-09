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    軍情動態》俄國擔心美軍持續部署波蘭 稱將構成安全威脅

    俄羅斯擔心北約盟軍及美國對波蘭的持續部署，將構成安全威脅，圖為波蘭士兵與波蘭國旗及美國國旗。（路透）

    俄羅斯擔心北約盟軍及美國對波蘭的持續部署，將構成安全威脅，圖為波蘭士兵與波蘭國旗及美國國旗。（路透）

    2020-09-09 09:44:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部部長蕭依古（Sergei Shoigu）近日表示，北約盟軍及美國對波蘭的持續部署，將構成安全威脅，並指出2014年以來，盟軍在俄羅斯邊界附近的聯演增加了1倍之多，目前盟軍在東歐部署兵力已逾1萬人，而未來美軍還會持續將兵力派至波蘭。

    《Defence Blog》報導，蕭依古近日表示，北約盟軍司令部部署在東歐的部隊人數已超過1萬人，他還指出，「未來還將有更多的美國部隊重新部署至波蘭」，對此，他稱盟軍及美軍的士兵、戰機及坦克陸續抵達波蘭會構成安全威脅。

    《Defence Blog》指出，蕭依古認為，盟軍「以必要性『戰略約束』俄羅斯的藉口為由」，包含美軍及北約在東歐地區外的成員，都持續加強其在東歐的軍事部署，與2014年相比，盟軍指揮部在俄羅斯邊界附近的聯演數幾乎增加了1倍之多。

    約莫1個以前，美軍藉「歐洲捍衛者2020 Plus（Defender-Europe 20 Plus）」聯演，將艾布蘭（Abrams）主戰坦克及布雷德利戰車部署至波蘭，除此之外，美軍亦將部分F-16戰機中隊派至波蘭，另外，北約也將E-3空中預警機移防至波蘭第2大城克拉科夫（Krakow）。

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