軍情動態》北約偵察密度提高 俄國防長：比去年增加近30％

俄羅斯國防部長蕭依古近期表示，對比去年，北約抵近俄羅斯邊界的偵察已增加了近30%，圖為美軍RC-135偵察機。（歐新社）

2020/09/10 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕北約今年以來對俄羅斯偵察活動不斷，俄羅斯國防部8日指出，當天北約國家軍機再度抵近俄羅斯邊界，為避免入侵俄國領空，俄方分別派出MiG-29戰機及Su-27戰機升空攔截，而俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）近期表示，對比去年，北約抵近俄羅斯邊界的偵察已增加了近30%。

據《Defence Blog》報導，俄國國防部8日通報2起北約軍機偵察事件，對此，俄國除了從北方艦隊派出MiG-29戰機升空，攔截1架挪威「獵戶座」偵察機外，俄國另外還派出了Su-27戰機升空，攔截美軍1架RC-135偵察機及挪威1架「灣流」偵察機。

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《Defence Blog》指出，蕭依古上週六（5日）才向記者表示，對比2019年，北約抵近俄羅斯邊界的偵察任務增加了近30%，他說，「北約國家近期提高偵察活動密度，對比去年，北約偵察機抵近俄羅斯邊界的密度增加了30%，去年8月約87架次，現在則接近120架次」。

5日當天，俄國北方艦隊的MiG-31戰機已經連續3天升空攔截挪威空軍，而4日當天，俄羅斯軍方為了避免美軍B-52轟炸機飛入俄羅斯領空，更出動4架Su-27戰鬥機和4架Su-30戰鬥機前往黑海及亞速海一帶，試圖攔截美國軍機。

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