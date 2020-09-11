英國脫歐提爭議法案 歐盟：嚴重破壞信任

2020/09/11 02:19

〔中央社〕歐盟執行委員會副主席塞夫柯維奇今天表示，英國近日提出「內部市場法案」，不僅違反國際法，更將嚴重破壞信任，把正在進行的歐英未來關係談判置於險地，要求9月底前做出修改。

英國政府近日提出一份爭議性的「內部市場法案」（Internal Market Bill），恐推翻脫歐協議中關於國家補貼和北愛爾蘭關稅等領域，英國承認這麼做可能違反國際法，使得歐英雙方貿易談判再添變數。

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歐盟執行委員會（European Commission）副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）今天赴倫敦會見英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）緊急磋商後發表聲明。

塞夫柯維奇表示，北愛爾蘭議題是脫歐協議的重要組成部分，目的是保護愛爾蘭島的和平與穩定，這是歐盟和英國之間長期、詳細和艱難談判的結果，若英國政府通過違反脫歐協議法案，不僅違反國際法，更將嚴重破壞信任，把正在進行的歐英未來關係談判置於險地。

他呼籲英國政府在9月底前修改相關內容，並說脫歐協議包含許多機制和法律補救措施，當需解決違反所載法律義務的行為時，歐盟不會吝於使用。

歐盟與英國去年達成的脫歐協議，其中屬於英國的北愛爾蘭將繼續適用歐盟單一市場規範，以避免北愛爾蘭和屬於歐盟成員國的愛爾蘭之間出現實體「硬邊界」。

但英國新提出的「內部市場法案」為確保英國離開歐盟單一市場和關稅同盟後，英格蘭、威爾斯、蘇格蘭和北愛爾蘭之間仍可以無縫進行貿易，因此提出如果英歐無法達成貿易協議，明年1月起英國官員有權修改或廢止相關規例。

英國今年1月正式脫離歐盟，但至今年年底前與歐盟的關係尚處在過渡期，雙方正協商新的貿易協議。（編輯：徐崇哲）

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