武漢肺炎》全球超過2791萬例確診 逾90萬人不治

全世界都在盼望武肺疫苗早日問世。（路透檔案照）

2020/09/10 23:59

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間10日11時（台灣10日晚間7時），全球至少90萬4534人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少2791萬5770人確診。

疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有1858萬400人被認為已康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球9日通報新增6052人病歿、27萬7284起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（1172死）、美國（1170死）與巴西（1075死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計19萬873人病故、636萬3276例確診，至少238萬7479人已康復。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（12萬8539人喪生、419萬7889人染疫）、印度（7萬5062人喪生、446萬5863人染疫）、墨西哥（6萬9095人喪生、64萬7507人染疫）及英國（4萬1594人喪生、35萬5219人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有92人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（63人）、英國（61人）及玻利維亞（61人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計30萬2677死、798萬7465例確診；歐洲累計21萬9820死、433萬3865例確診；美國和加拿大累計20萬68死、649萬7353例確診。

亞洲累計11萬197死、611萬8176例確診；中東地區累計3萬9038死、162萬5285例確診；非洲累計3萬1893死、132萬3325例確診；大洋洲累計841死、3萬306例確診。

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