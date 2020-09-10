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    好消息！ 牛津武肺疫苗臨床試驗 外媒：下週將重啟

    製藥大廠阿斯特捷利康和英國牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗，因受試者出現不良反應，因此暫停第三階段臨床試驗，消息一出震驚全球。對此，有外媒指出，阿斯特捷利康最快下週會重新展開試驗。（圖取自彭博、路透，本報合成）

    製藥大廠阿斯特捷利康和英國牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗，因受試者出現不良反應，因此暫停第三階段臨床試驗，消息一出震驚全球。對此，有外媒指出，阿斯特捷利康最快下週會重新展開試驗。（圖取自彭博、路透，本報合成）

    2020/09/10 18:52

    〔即時新聞／綜合報導〕製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和英國牛津大學合作研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，因受試者出現不良反應，因此暫停第三階段臨床試驗，消息一出震驚全球。對此，有外媒指出，阿斯特捷利康最快下週會重新展開試驗。

    歐洲大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與英國牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗，因臨床試驗有一名受試者出現無法解釋的疾病，已暫停臨床試驗。阿斯特捷利康發言人8日指出，臨床試驗中有任何潛在無法解釋的疾病發生時，都必須暫停，進行獨立、仔細的檢查，以確保臨床試驗的完整性。「我們正與專家處理此個案，把任何衝擊試驗時程的潛在因素降至最小。」

    綜合外媒報導，阿斯特捷利康藥廠總裁索西歐（Pascal Soriot）今日在與投資人的會議上指出，這名志願者出現嚴重不良反應，可能與疫苗無關，而是因為一種罕見的橫向脊髓炎引起的副作用。

    而據英國《英國金融》報導，如果疫苗檢測沒問題，最快下個星期，阿斯特捷利康就會重新展開試驗。

    相關新聞請見︰

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    製藥大廠阿斯特捷利康和英國牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗，因受試者出現不良反應，因此暫停第三階段臨床試驗，消息一出震驚全球。對此，有外媒指出，阿斯特捷利康最快下週會重新展開試驗。（美聯社資料照）

    製藥大廠阿斯特捷利康和英國牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗，因受試者出現不良反應，因此暫停第三階段臨床試驗，消息一出震驚全球。對此，有外媒指出，阿斯特捷利康最快下週會重新展開試驗。（美聯社資料照）

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