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    武漢肺炎》確診還偷跑去衝浪 西班牙警方逮人重罰20萬

    西班牙東北部的臨海城市聖塞巴斯提安9月7日有位女子（圖左黑衣者）不顧自己確診武漢肺炎的情況下，仍執意跑去當地的沙灘衝浪，嚇的當地的防疫人員與警方趕緊前往現場逮人，最後被警方上手銬強制帶走。（法新社）

    西班牙東北部的臨海城市聖塞巴斯提安9月7日有位女子（圖左黑衣者）不顧自己確診武漢肺炎的情況下，仍執意跑去當地的沙灘衝浪，嚇的當地的防疫人員與警方趕緊前往現場逮人，最後被警方上手銬強制帶走。（法新社）

    2020/09/10 22:37

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙東北部的臨海城市聖塞巴斯提安（San Sebastian）9月7日有位女子不顧自己確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的情況下，仍執意跑去當地的沙灘衝浪，嚇得當地的防疫人員與警方趕緊前往現場逮人，女子還一度拒捕並出手抵抗，但最後仍被警方上手銬強制帶走；現在她被控拒捕與危害公共衛生，將面臨高達5500英鎊（約20.8萬新台幣）的違規罰款，且未來若有人因此被她傳染，還會再加罰10萬英鎊（約378.5萬新台幣）以上。

    綜合外媒報導，有名曾在當地沙灘擔任過救生員的女子，不顧自己已確診武漢肺炎，仍在8月7日跑去海邊衝浪，結果有救生員發現自己的前同事竟然在衝浪時，趕緊打電話報警；當警方與身著全套防護衣的防疫人員趕抵現場時，這名確診女子還拒絕聽從警方的命令意圖逃走，結果被警方上銬帶走，而現場的目擊遊客也都對這名女子自私的行為感到憤怒。

    當地警方在昨天（9月9日）表示，當時警方獲報，有名應該被隔離的確診者竟跑到海邊衝浪，當後來該女子還拒絕服從警方的指示，因此她被依嚴重拒捕與危害公共衛生等罪嫌逮捕，該女子也因違反防疫措施而處以罰款。

    這名女子因嚴重違反防疫規定，可能被重罰高達5500英鎊的罰款，未來若有人因此被她傳染，還會再加罰10萬英鎊以上的鉅額罰金。

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