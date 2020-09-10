武漢肺炎》俄史普尼克Ｖ疫苗第3階段臨床實驗 已3.1萬人報名

俄羅斯8月推出全球首款武漢肺炎疫苗「史普尼克Ｖ」，俄國衛生部長穆拉什科在昨天宣布進入第三階段的臨床實驗，計畫招募4萬人進行人體實驗，目前已有超過3萬1000名志願者加入。（歐新社）

2020/09/10 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯8月宣布推出全球首款武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗「史普尼克Ｖ（Sputnik V）」，俄國衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）昨天（9月9日）宣布進入第三階段的臨床實驗，計畫招募4萬人進行人體實驗，目前已有超過3萬1000名志願者加入；而印度也在9月8日表示與俄羅斯合作生產「史普尼克Ｖ（Sputnik V）」，也將會在印度境內進行大規模地3階段人體實驗。

綜合外媒報導，穆拉什科在昨天（9日）宣布「史普尼克Ｖ」進入第三階段臨床實驗後，也指出當局已開發出一種新的觀察模式，包含一款專屬的移動應用程序，讓參與試驗的志願者與疫苗開發人員在全球範圍內直接聯繫， 有助更詳細研究疫苗功效及安全性。

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另外印度政府也決定與俄國合作，共同生產「史普尼克Ｖ」以提高疫苗產能，印度也願意加入第三階段臨床實驗的行列，目前已有2至4家印度製藥商與俄國官方研究機構「加瑪利亞研究院（Gamaleya Institute）」進行洽談，並針對臨床實驗以及監控進行討論；印度國家轉型委員會（NITI Aayog）的成員保羅（Paul）表示，這對世界還是印度來說，都是雙贏的局面，「不僅凸顯印度有能力生產高品質的疫苗，過剩的產能也可以幫助世界上其他國家」。

根據權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）在上週發表的「史普尼克Ｖ」初步報告指出，「史普尼克Ｖ」疫苗目前沒有出現任何嚴重的不良反應，且76位在第一、第二階段臨床實驗接種疫苗的志願者也皆出現長期抗體反應。

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