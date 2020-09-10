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    治喪中「突然坐起」！39歲男被醫師判定死亡...現已痊癒

    家人正在料理後事的時候，田男突然「起死回生」，自己坐了起來，家人連忙再帶他到別間醫院治療，而目前田男已痊癒。圖為示意圖，與新聞當事人無關。（歐新社）

    家人正在料理後事的時候，田男突然「起死回生」，自己坐了起來，家人連忙再帶他到別間醫院治療，而目前田男已痊癒。圖為示意圖，與新聞當事人無關。（歐新社）

    2020/09/10 19:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國39歲田姓男子上月一時想不開服農藥尋短，被家人緊急送醫後，隔日凌晨醫師宣告不治，遺體由專車載回。沒想到，當天家人正在料理後事時，田男突然「起死回生」，自己坐了起來，家人連忙再帶他到別間醫院治療，目前已痊癒。

    綜合中媒報導，田男上月17日服農藥輕生，送醫後，18日被醫生宣告死亡，還找來專門的車輛載運遺體，讓田男父親付了數百元人民幣車資。然而，就在當天下午1點左右，家人正在準備他的喪事事宜時，田男突然自行甦醒，經過家人到別家醫院治療後，目前已經痊癒。

    家屬控事後醫師竟稱「活了不比死了強」？

    事後，家屬透過媒體批評醫院嚴重失職，還稱醫院主任醫師竟回覆「活了不比死了強」？讓他們非常火大；不過，院方立刻澄清，田男到院後，被診斷為有機磷農藥中毒，立刻搶救，進行洗胃、灌腸、解毒藥物應用等措施，並進行呼吸器插管治療。期間院方跟家屬多次溝通建議轉院，進行血液進化治療，但其父不願轉院，還簽署了病危通知書、拒絕轉院協議，最後還是家屬主動放棄治療，並簽署自動離院協議書。目前雙方各執一詞，有待後續調查釐清真相。

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