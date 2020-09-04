天降紅雨算什麼 以色列居然下起「大麻雨」

「Green Drone」團體用無人機在特拉維夫街頭「空投」大麻。（圖節取自 Itay Blumental推特）

2020-09-04 23:04:04

〔即時新聞／綜合報導〕以色列首都特拉維夫近日發生一樁趣事：一架無人機盤旋在城市上空製造著人工雨，但路人們隨後發現「這雨滴有點特別」，走近一看才發現，原來這些「雨滴」都是大麻！

據《每日郵報》報導，這是以色列一個名為「Green Drone」團體的計畫，該團體甚至事前就使用了通訊軟體「Telegram」大肆宣傳。該團體表示，這是一場稱為大麻雨計畫（Rain of Cannabis' Project）的行動。由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，許多人無法順利的取得大麻，因此他們預計每個禮拜會在以色列不同地區「散播」每小包2公克重，總重1公斤的大麻。

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以色列警方事後宣稱，他們已逮到了兩名30多歲涉嫌操縱無人機的嫌犯，警方聲明，散播毒品是非法的行為。

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הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950 — איתי בלומנטל Itay Blumental （@ItayBlumental） September 3, 2020

警方逮捕無人機操縱員後，從他們身上搜出了多包大麻。（圖節取自 Itay Blumental推特）

散落在特拉維夫街上的大麻包裝。（路透）

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