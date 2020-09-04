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    天降紅雨算什麼 以色列居然下起「大麻雨」

    「Green Drone」團體用無人機在特拉維夫街頭「空投」大麻。（圖節取自 Itay Blumental推特）

    「Green Drone」團體用無人機在特拉維夫街頭「空投」大麻。（圖節取自 Itay Blumental推特）

    2020-09-04 23:04:04

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列首都特拉維夫近日發生一樁趣事：一架無人機盤旋在城市上空製造著人工雨，但路人們隨後發現「這雨滴有點特別」，走近一看才發現，原來這些「雨滴」都是大麻！

    《每日郵報》報導，這是以色列一個名為「Green Drone」團體的計畫，該團體甚至事前就使用了通訊軟體「Telegram」大肆宣傳。該團體表示，這是一場稱為大麻雨計畫（Rain of Cannabis' Project）的行動。由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，許多人無法順利的取得大麻，因此他們預計每個禮拜會在以色列不同地區「散播」每小包2公克重，總重1公斤的大麻。

    以色列警方事後宣稱，他們已逮到了兩名30多歲涉嫌操縱無人機的嫌犯，警方聲明，散播毒品是非法的行為。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方逮捕無人機操縱員後，從他們身上搜出了多包大麻。（圖節取自 Itay Blumental推特）

    警方逮捕無人機操縱員後，從他們身上搜出了多包大麻。（圖節取自 Itay Blumental推特）

    散落在特拉維夫街上的大麻包裝。（路透）

    散落在特拉維夫街上的大麻包裝。（路透）

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