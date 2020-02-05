失蹤男被宣告死亡16年後突出現 法官判「復活」

屏東市的戶籍資料從日治時期保存至今，只要在屏東市設過戶籍，一定都會留下記錄。（記者李立法攝）

2020-02-06 00:00:04

〔記者李立法／屏東報導〕72歲屏東施姓老翁20多年前失蹤，卻在法院宣告死亡16年後突然在台南出現，親人接到警方通知大感驚訝，無法想像沒有身分的施翁如何度過漫長歲月，施翁被找到時，精神狀況不穩定，經法官改判「復活」後，已被送往醫療機構安置。

施翁失蹤多年，家屬聲請死亡宣告，屏東地院宣告他於92年10月15日12點死亡，沒想到在失聯20多年後，去年底卻突然在台南出現，警方發現時，施翁一身邋遢，無法清楚表達，卻能寫出名字，警方透過戶政役系統查詢，試著聯繫施翁在屏東的親人。

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施翁的弟弟說，接到台南警方的訊問電話時讓他嚇了一跳，到了台南才確認無誤，他無法想像過去20多年來哥哥如何生活，哥哥的親人只剩下他和年邁的姊姊，由於從小家貧，父母把他送人收養，警方還能聯繫到他，似乎是冥冥之中的安排。

施翁弟弟說，哥哥從小就精神狀況不穩定，木訥又不善於表達，接回屏東後先送往醫院安置，經向法院聲請撤銷死亡宣告後，屏東地方法院已在春節前宣判哥哥重新「復活」。

屏東市戶政事務所說，台灣的戶籍資料從日治時期保存至今，只要在屏東市設過戶籍，一定都會留下記錄，施翁因為能寫出自己的名字，仔細篩檢後，還是能找到他20多年前的戶籍資料。

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