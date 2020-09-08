遭警「騎」女童恐有陰影！ 香港婦女協會：不必要之性別暴力

香港婦女協會7日公開譴責港警濫捕、壓制女童之作為，屬不必要之性別暴力，更呼籲各界共同捍衛女童的基本權利。（圖擷取自臉書＿香港婦女中心協會 Hong Kong Federation of Women's Centres - HKFWC）

2020-09-08 00:40:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港6日「和勇九龍大遊行」期間，警方追捕一名年僅12歲女童，更以下半身壓制女童身上限制其行動，各界譁然。對此，香港婦女協會7日公開譴責港警，認為濫捕、壓制女童之作為屬不必要之性別暴力，更呼籲各界共同捍衛女童的基本權利。

綜合港媒報導，港警6日旺角西洋菜南街處硬將這名12歲女童撲倒在地，並以膝壓制服她。對此，女童母親何太太受訪時心痛並悲憤指出，港警手段不符合比例原則，女兒由於當時驚慌因此快步走避現場，卻被港警視為心虛而將其暴力壓制，現在女兒心有陰影，不願再重提該事件。

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香港婦女協會7日發文表示：「本會再次呼籲警方在大型執法行動上需要保持克制，並尊重兒童權益，避免使用不適當武力導致兒童心靈及身體受損。」

香港婦女協會強調：「本會尤其關注女童之身心精神健康狀況，呼籲社會各界共同捍衛女童的基本權利，保障每一位未成年女性免受不必要的性別暴力。」

聯合國《世界人權宣言》指出，「兒童有權享受特別照料和協助…...並且需要考慮到應充分培養兒童可在社會上獨立生活，並在《聯合國憲章》宣布的理想的精神下，特別是在和平、尊嚴、寬容、自由、平等和團結的精神下，撫養他們成長。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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