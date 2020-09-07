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    不准任意談宗教 中共新規：外籍師須先上政治教化課

    中共當局對外來宗教的打壓變本加厲，將更嚴格限制外籍教師談及宗教和信仰話題。（路透檔案照）

    中共當局對外來宗教的打壓變本加厲，將更嚴格限制外籍教師談及宗教和信仰話題。（路透檔案照）

    2020-09-07 22:16:06

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中共近年大肆壓迫外來宗教和文化，以加強掌握政權。香港《南華早報》6日指出，中共正逐步縮小教育環境中談論《聖經》等不同信仰的空間，規定外籍教師未經同意不得推廣相關內容，甚至要求新教師必須先完成20小時的政治教化課程。

    據報導，5年前轉任重慶市一家頂尖私立國際學校教書的G老師原本在美國擔任牧師、10年前赴中國「支援」獨立教會發展，他透露，校方今年已移除他捐贈的逾200本英文書籍，包括馬克．吐溫自傳，以及潘霍華（Dietrich Bonhoeffer）等神學家的著作，且所有課程都必須嚴格遵從課程設定及書本內容，無法自行補充或發揮。

    G老師還說，大約3年前開始，他的教室就被安裝攝影機和麥克風，警察也開始致電詢問校方，他是否做出「越線或政治敏感」之舉。他稱自己進入「被監控的新階段」，「2年前開始被監視，再也無法討論敏感議題，也已停止傳教行動，只能對信仰低調再低調。」

    關注中國基督教議題的美國智庫「華源協作」（China Source）創始人及負責人傅邦寧（Brent Fulton）更指出，有些學生還被警告，必須注意外籍教師的傳教行徑。

    報導稱，中共當局的新規定即將生效，外籍教師在未經允許下，不得做出任何涉及宗教傳播的行為，且必須完全避開「邪惡的異教儀式」。一旦外籍教師做出被認為威脅中國主權、妨礙教育政策推行的行為，可能會被撤銷或拒絕簽證。

    不僅如此，新聘的外籍教師還必須先完成20小時的政治教化課程，內容涵蓋中國發展史、法律、專業倫理和教育政策等。

    值得注意的是，中共當局推動的全國性「社會信用體系」，也會針對外籍教師在校園內外的一言一行進行評分。海南省公安廳甚至提出獎勵辦法，凡檢舉「涉嫌未經允許進行宗教活動，包括宗教課程」的外籍人士，令其被逮捕的話，即可獲得最高人民幣10萬元（約新台幣43萬元）獎金。

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