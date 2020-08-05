疫情解封中國教會開門仍難！42條嚴規 被迫歌頌習近平

中共當局打壓宗教自由，近日更傳出雖然政府聲稱宗教場所可以開放，但開放條件十分嚴苛，不僅要先宣示忠於中共，講道人更只能「歌頌習近平、歌頌共產黨」。圖為中國教會，與新聞無關。（路透）

2020-08-06 00:01:24

〔即時新聞／綜合報導〕中共當局在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間仍持續打壓宗教自由，近日更傳出雖然政府聲稱宗教場所可以開放，但開放條件十分嚴苛，不僅要先宣示忠於中共，講道人更只能「歌頌習近平、歌頌共產黨」，有教友無奈表示，如果教會重新開放只能講國家大事，把習近平的話當成主要內容，「這樣開門還不如不開門」。

根據長期關注中國宗教自由與人權的雜誌《寒冬》報導，河南省鄭州市宗教局在6月下旬發出「鄭州宗教活動場所恢復開放評估檢查參考細節」，開出宗教活動場所恢復開放的42條規定，其中除了嚴格的防疫措施外，人們想要進入宗教場所，必須要線上預約，提供個人名字、性別、身分證號碼、電話號碼等詳細個資；宗教場所還必須「加強愛國主義教育」，並學習中國宗教政策和其他法規，「42條中任何一條不達標都不允許重開」。

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河南省洛陽市宗教局也在6月時發出類似的重開條件，雖然很嚴苛，但是信徒仍為了能重返教會而激動；然而當地一間三自教會的教堂最終因講道人的講道文稿未能通過宗教局審核而無法重開，因為宗教局還要求講道文稿必須增加2篇「歌頌防疫英雄事蹟的講章」，還要重新製作宗教事務條例標牌、學習宗教法律才能重開，結果等到該講道人完成所有要求後，當局又以「北京疫情嚴重」為由禁止教堂重開。

即便有些地區的教堂重新開放，但大多數地方政府規定宗教聚會僅能每週一次，每次不超過1小時，「愛國講道講完幾乎沒時間講別的」，河南省有位三自教會的信徒表示，「講道人幾乎講的是疫情期間醫護人員的愛國主義以及對國家的奉獻，講點這些內容也行，但政治講道佔了大半時間」；有地區甚至要求講道人得歌頌「習近平帶領人民抗疫有方、歌頌中國一黨執政」，詆毀美國和其他國家。

河南省有名長老無奈表示，如果不按政府要求，宗教局就禁止其講道，「那些同意在講台上講政治的講道人本意也是想讓教堂早點開門，但他們漸漸被同化後，到最終退無可退，慢慢淪為政治講道」。

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