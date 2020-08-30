為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    荒謬！中國以防疫為由關閉宗教場所 唯毛澤東廟香火不斷

    長期關注中國宗教、人權的媒體《寒冬》透露中國不少地區在疫情期間，以防疫為由關閉各個宗教場所，唯獨毛澤東廟香火不斷。（路透）

    長期關注中國宗教、人權的媒體《寒冬》透露中國不少地區在疫情期間，以防疫為由關閉各個宗教場所，唯獨毛澤東廟香火不斷。（路透）

    2020-08-30 23:31:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國不少人對中共前主席毛澤東還存在崇拜情結，甚至為其立祠供奉！有外媒今天披露中共以防疫為由嚴格封禁宗教場所的同時，卻對拜毛澤東的廟宇大開綠燈，河南各地毛澤東廟香火不斷，連政府人員也前來上香，甚至還有村廟被整改為毛澤東紀念堂。

    根據長期關注中國宗教、人權的媒體《寒冬》報導，中國河南省以防疫為名，嚴格封禁大小宗教場所。例如位於河南省平頂山市的民間宗教場所三官廟，其東院廟門緊鎖，上頭貼著疫情期間禁止一切宗教活動的通知，但西院完全是不同光景，大門敞開，香客不斷，只為跪拜供奉在裡頭的毛澤東、朱德、周恩來像。

    三官廟廟主無奈告訴《寒冬》，當地不時有便衣政府人員巡邏，確保沒有任何宗教活動，透露自己先前獨自一人在東院上香，就被舉報到區政府，隨即被村幹部警告，說開了東院門就是違抗上頭政策，威脅要是再發現類似情節就拆廟。

    此外，河南省南陽市鄧州市的官方宗教場所在今年5月還處於封禁，但一座名為「毛澤東天神廟」的小廟卻香火不斷，廟主還自豪表示武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情如此嚴重，各個路口都封了，唯獨此廟前的路口沒封，也沒有收到政府通知，還有政府工作人員到此來磕頭跪拜。

    《寒冬》表示，河南不少宗教場所在疫情初始就被要求關閉，即使中央允許重開的通知下發，當地政府仍以各種與疫情無關的理由禁止宗教場所重開。

    其實不只河南省，《寒冬》透露山東省濰坊青州市也有一座供奉毛澤東及其妻子楊開慧的廟宇，成日播放歌頌毛澤東的歌曲。而中共當局在疫情期間並未停止整改寺廟，4到7月間河北省不少地區傳出有村廟遭當局強行整改、封門。其中在5月時，巨鹿縣政府要求一間寺廟限期內將所有佛像撤掉，擺上各種有關毛澤東的刊物，不配合就拆廟。廟主原先乞求保留一些佛像，還遭官員喝斥指佛像不能和毛澤東擺一起，相當荒謬！

    中國在今年4到7月間，不少地區的村廟遭強行整改，甚至還有改成毛澤東紀念堂。（路透）

    中國在今年4到7月間，不少地區的村廟遭強行整改，甚至還有改成毛澤東紀念堂。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遭強制脫貧 中國農民：我們只有死路一條
    2020-06-01 22:00

    遭強制脫貧 中國農民：我們只有死路一條
    故事》為何中共政權能延續？積極向外學習統治技術，「要把全黨變成一個大學校」
    2020-05-12 14:48

    故事》為何中共政權能延續？積極向外學習統治技術，「要把全黨變成一個大學校」
    2022建設豐收年 安坑地王熱銷破6成

    2022建設豐收年 安坑地王熱銷破6成
    中國瘋狂滅佛卻把毛澤東當佛祖！詭異廟宇香火鼎盛
    2019-05-11 07:12

    中國瘋狂滅佛卻把毛澤東當佛祖！詭異廟宇香火鼎盛
    不搞個人崇拜？ 中共官員：民眾「衷心」愛戴習近平
    2017-11-07 19:24

    不搞個人崇拜？ 中共官員：民眾「衷心」愛戴習近平
    國際今日熱門
    2020-08-30 07:11

    美國若再對中國綏靖 陳光誠：全世界將萬劫不復

    2020-08-30 01:28

    法國武漢肺炎新增5453人染疫 累計確診27萬2530例

    2020-08-30 05:30

    美日會談：反對改變東海南海現狀

    2020-08-30 05:30

    後安倍時代》石破vs.岸田 新日相9/15選出

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播