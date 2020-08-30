荒謬！中國以防疫為由關閉宗教場所 唯毛澤東廟香火不斷

長期關注中國宗教、人權的媒體《寒冬》透露中國不少地區在疫情期間，以防疫為由關閉各個宗教場所，唯獨毛澤東廟香火不斷。（路透）

2020-08-30 23:31:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國不少人對中共前主席毛澤東還存在崇拜情結，甚至為其立祠供奉！有外媒今天披露中共以防疫為由嚴格封禁宗教場所的同時，卻對拜毛澤東的廟宇大開綠燈，河南各地毛澤東廟香火不斷，連政府人員也前來上香，甚至還有村廟被整改為毛澤東紀念堂。

根據長期關注中國宗教、人權的媒體《寒冬》報導，中國河南省以防疫為名，嚴格封禁大小宗教場所。例如位於河南省平頂山市的民間宗教場所三官廟，其東院廟門緊鎖，上頭貼著疫情期間禁止一切宗教活動的通知，但西院完全是不同光景，大門敞開，香客不斷，只為跪拜供奉在裡頭的毛澤東、朱德、周恩來像。

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三官廟廟主無奈告訴《寒冬》，當地不時有便衣政府人員巡邏，確保沒有任何宗教活動，透露自己先前獨自一人在東院上香，就被舉報到區政府，隨即被村幹部警告，說開了東院門就是違抗上頭政策，威脅要是再發現類似情節就拆廟。

此外，河南省南陽市鄧州市的官方宗教場所在今年5月還處於封禁，但一座名為「毛澤東天神廟」的小廟卻香火不斷，廟主還自豪表示武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情如此嚴重，各個路口都封了，唯獨此廟前的路口沒封，也沒有收到政府通知，還有政府工作人員到此來磕頭跪拜。

《寒冬》表示，河南不少宗教場所在疫情初始就被要求關閉，即使中央允許重開的通知下發，當地政府仍以各種與疫情無關的理由禁止宗教場所重開。

其實不只河南省，《寒冬》透露山東省濰坊青州市也有一座供奉毛澤東及其妻子楊開慧的廟宇，成日播放歌頌毛澤東的歌曲。而中共當局在疫情期間並未停止整改寺廟，4到7月間河北省不少地區傳出有村廟遭當局強行整改、封門。其中在5月時，巨鹿縣政府要求一間寺廟限期內將所有佛像撤掉，擺上各種有關毛澤東的刊物，不配合就拆廟。廟主原先乞求保留一些佛像，還遭官員喝斥指佛像不能和毛澤東擺一起，相當荒謬！

中國在今年4到7月間，不少地區的村廟遭強行整改，甚至還有改成毛澤東紀念堂。（路透）

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