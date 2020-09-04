中共推動藏傳佛教中國化 專家分析：習近平對集權的進一步追求

中共新的治藏方針強調「推進藏傳佛教中國化」，專家認為這是習近平對集權的進一步追求，未來會更加強對少數民族與宗教問題的控制力度。（歐新社）

2020-09-04 23:16:26

〔即時新聞／綜合報導〕中共打壓宗教自由、少數民族人權的爭議不斷，國際間也沒少過譴責的聲音。就在上月底，北京當局舉行「西藏工作會議」，中國領導人習近平提出治理西藏的「十個必須」，作為西藏問題新的指導方針。其中強調「推進藏傳佛教中國化」尤為外界關注，專家分析認為新的方針體現習近平在民族和邊境事務上鞏固與強化權力的意向。

根據《BBC中文網》報導，中共中央在8月28至29日舉行「西藏工作會議」，這次會議將治藏方針從「六個必須」擴展到「十個必須」，習近平也提出「要確保邊防鞏固和邊境安全，並推進藏傳佛教中國化」的要求。此外，他強調要加強黨建，尤其是政治建設。

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「宗教中國化」是其中最引人注目的是內容，也是習近平首次將這一點放在少數民族地區治理的指導原則中，直言要積極引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，推進藏傳佛教中國化。而他在此次會議中表現出，民族與宗教問題不會成為他的弱點，他對這些問題擁有絶對控制的態度。

事實上，習近平在2015年就提出「宗教中國化」作為加強中共對社會統治的方式，並在中國各地全面執行。中共在過去幾年大規模打壓沒有在官方註冊的「家庭教會」，大肆拘捕教會牧師及成員；開始在藏傳佛教寺廟升中國國旗、奏國歌，還在新疆大辦針對穆斯林等群體的「再教育營」，以讓各宗教全面「與社會主義社會相適應」。

不少專家分析指出，藏傳佛教中國化是中共消解達賴喇嘛及西藏民族主義對境內威脅的策略之一，而今明確將其提升為治藏方針，顯示習近平對集權的進一步追求，未來會更大加強對少數民族與宗教問題的控制力度。

澳洲國立大學克勞福德公共政策學院副教授本·希爾曼（Ben Hillman）就表示，中共長期以來控制西藏寺廟與機構，就是要確保他們忠誠於共產黨統治下的中國；英國伯明罕大學藏人學者策凌（Tsering Topgyal）指出，習近平希望藉此消解外部利用西藏問題針對中國的企圖，「如果藏傳佛教被轉化為中國佛教，它將失去它作為西藏民族主義及抵抗力量的主要源泉地位」。

西藏流亡政府藏人行政中央司政洛桑森格則是直言，「西藏不穩定的根本原因不在於藏人的信仰，而是中共當局的鎮壓與失敗政策所致」認為只有實現西藏名副其實的自治才是解決當前狀況的唯一辦法。

習近平近年積極打壓少數民族、宗教自由，為求集權不擇手段。（美聯社）

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