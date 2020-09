香港民運人士周庭在國內外都享有超高人氣,更被日本網友封為「香港民主女神」。(美聯社)

2020-09-06 23:45:49

〔即時新聞/綜合報導〕香港民運人士周庭在國內外都享有超高人氣,平時就有大量網友關注她的社群平台動態及留言替她加油打氣,周庭今(6)日更發現有香港媒體的廣告欄位中已多日刊登為她加油的廣告,讓周庭直呼「很有愛,謝謝你們」,但也同時提到「你們不需為我而驕傲,創造歷史的,是香港人」。

周庭臉書最新發文指出,今日的《蘋果日報》上印有「周庭 We are proud of thee」(譯:周庭,我們為妳感到驕傲)的加油字樣,而且根據其他網友稱,這個廣告已連續刊登了數日,讓周庭直呼「很有愛,謝謝你們」。

請繼續往下閱讀...

周庭也同時指出,「但你們不需為我而驕傲,創造歷史的,是香港人。路還很艱苦(看看今天的新聞就知道),我們還要繼續堅強地走下去」,暗示今日的九龍大遊行一事,港人仍需持續努力爭取實現五大訴求。

今日的九龍大遊行截至晚間9點,至少289人遭港警逮捕,當中270人涉嫌非法集結,被捕人數仍持續上升中。

今日周庭發現香港《蘋果日報》的廣告欄位中已多日刊登為她加油的廣告,讓周庭直呼「很有愛,謝謝你們」。(圖擷取自周庭臉書)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法