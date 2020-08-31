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    以日文向國際發聲！周庭明應訊：恐羈押經年

    周庭（見圖）指出，她本月初之所以被捕是因為日媒《日經新聞》在2019年曾刊登聲援香港反送中運動的廣告，港版國安法壓迫的不只是香港媒體，連外媒也受到威脅。（法新社資料照）

    周庭（見圖）指出，她本月初之所以被捕是因為日媒《日經新聞》在2019年曾刊登聲援香港反送中運動的廣告，港版國安法壓迫的不只是香港媒體，連外媒也受到威脅。（法新社資料照）

    2020-08-31 22:08:10

    〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志副秘書長周庭明日將至香港大埔警署報到，若被正式起訴，恐將面臨以年計算的還押。對此，周庭今（31）日在臉書發文，並分別以日文及中文書寫，請求擴散消息，並向國際社會發聲。其中，周庭指出，她本月初之所以被捕是因為日媒《日經新聞》在2019年曾刊登聲援香港反送中運動的廣告。對此，周庭表示，港版國安法壓迫的不只香港媒體，連在香港的外媒也受到威脅，而這恐將成為香港的新常態。

    「明天下午，我將會到大埔警署報到，若被正式起訴，就可能要面對以年計的還押。」周庭今（31）日在臉書發文坦言，「近日的事態發展難言樂觀，希望能夠成功續保，也願眾人平安。」

    周庭指出，原來她被捕是因為一篇《日經新聞》的廣告。根據《法新社》日前報導，警方於本月初依據港版國安法搜查壹傳媒的當日，亦有持搜索令到日媒《日經新聞》的香港辦公室進行調查，原因是去年反送中運動期間的全球登報運動中，《日經新聞》也有刊登一則關於聲援反送中運動的廣告。

    周庭表示，先前一直沒有透露，其實她本月初被捕、在大埔警署進行口供時，警方曾向她展示不同證物和證據，其中就有這則於2019年刊登在《日經新聞》的廣告。

    對此，周庭表示，到底港警在《日經新聞》的香港辦公室調查到什麼，而《日經新聞》又向港警提供了什麼資料，暫時還沒有人知道，但這次事件顯示港版國安法不但影響香港當地傳媒，更對在香港進行採訪的外國媒體造成威脅。

    周庭指出，港警可以隨時以國家安全為由申請搜索令，搜查任何媒體的辦公室，甚至可以禁止外媒記者入境。就正如港警在就壹傳媒事件見記者時，表明只會歡迎「願意合作的本地媒體」參與記者會，不單是網路媒體而已，連外媒也不能進行採訪，這類事情會漸漸變成香港的新常態。

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